Kvarteto noviniek od Archos: Duálny fotoaparát či zvýšená odolnosť

Dvojica telefónov vznikla v kooperácii s čínskou firmou ZTE.

Francúzska spoločnosť predstavila hneď štvorlístok nových smartfónov, ktoré začne na (európskom) trhu ponúkať v priebehu nasledujúcich týždňov. Dva telefóny spadajú do jej línie Diamond - Diamond Alpha a Diamond Gamma, ďalšie dve novinky sú Sense 55s a Sense 50x.

Archos Diamond Alpha: Duálny 13-megapixelový fotoaparát

Možno najzaujímavejším modelom inovovanej ponuky je Diamond Alpha. V podstate však nejde u úplne nový telefón, ale o vlastnú verziu modelu Nubia Z17 mini, pripomína web GSMArena.com.

K dispozícii budeme mať 5,2-palcový displej s Full HD rozlíšením, čipset Snapdragon 652, 4 GB operačnej pamäte RAM či 64 GB vnútorného flash priestoru.

5 fotografií v galérii Archos Diamond Alpha

Fotovýbava zahŕňa duálny fotoaparát na zadnej strane. Pozostáva z dvojice 13-megapixelových senzorov (Sony IMX286), pričom jeden zachytáva obraz vo farbe a druhý je monochromatický. K tomu sa pridáva ešte predná 16-megapixelová selfie kamera.

5 fotografií v galérii Archos Diamond Alpha

Novinka disponuje aj snímačom odtlačkov prstov – na zadnej strane. Cena Diamond Alpha bola má byť na slovenskom trhu okolo 400 eur.

Archos Diamond Gamma: Tenké kovové telo

Aj ďalšia novinka vznikla ako kooperácia medzi Archos a značkou Nubia čínskej firmy ZTE. Tentoraz ide o model Nubia M2 Lite.

Okrem iného budeme mať k dispozícii tenké hliníkové telo s hrúbkou pod 8 mm, predný 5,5-palcový IPS displej zobrazuje v rozlíšení 720p a 2,5D zakriveným sklom. V útrobách si svoje miesto našiel osemjadrový čipset Snapdragon 435, ktorý je párovaný s 3 GB RAM a 32 GB flash priestoru. Podporované sú i pamäťové karty. Telefónu nechýba ani snímač odtlačkov prstov – je v prednom tlačidle Home.

5 fotografií v galérii Archos Diamond Gamma

Archos Diamond Gamma má 13-megapixelový hlavný fotoaparát a 5-megapixelovú kameru, batéria má kapacitu 3 000 mAh. Operačným systémom je Android Nougat. Archos Diamond Gamma má stáť zhruba 225 eur.

Archos Sense 55S: Duálny 8-megapixelový fotoaparát

Aj Archos Sense 55S zrejme zaujme predovšetkým duálnym fotoaparátom. Tentoraz máme k dispozícii dvojicu 8-megapixelových senzorov. Vzadu sa nachádza aj snímač odtlačkov prstov.

5 fotografií v galérii Archos Sense 55S

78 percent prednej strany telefónu zaberá displej – aspoň podľa údajov výrobcu. Displej je 5,5-palcový. Operačná pamäť RAM však má len 2 GB a vnútorný flash priestor zase 16 GB. Aspoň že sú podporované pamäťové karty.

Batéria však má pomerne solídnu kapacitu 3 000 mAh, operačným systémom je Android Nougat. Sense 55S má stanovenú cenu zhruba 200 eur

Archos Sense 50X: Zvýšená odolnosť

Posledným do kvarteta je Archos Sense 50X. V tomto prípade máme zase oceniť zvýšenú odolnosť voči prachu a vode – telefón má spĺňať podmienky krytia IP68. Zvládnuť má „bez straty kvetiny“ ponorenie do hĺbky 1 metra po dobu 30 minút. Jeho prevádzkové teploty sú od -20 do +55 °C.

5 fotografií v galérii Archos Sense 50X

Prednú stranu novinky chráni odolné sklo Gorilla Glass 3. Technické parametre zahŕňajú 5-palcový HD displej, štvorjadrový čipset Mediatek MT6737T (1,5 GHz), 3 GB RAM či 32 GB flashu. Telefón má stanovenú cenu na slovenskom trhu zhruba 270 eur.

Predaj všetkých telefónov má odštartovať v priebehu júla.