Test HTC U Ultra: Zrkadlo a dva displeje za 700 eur

ODPORÚČAME Zrkadlová zadná strana, chýbajúci 3,5mm audio jack a dva displeje vpredu. HTC prekvapuje.

HTC bolo v čase masovej migrácie z Windows Mobile na Android ikonickou značkou. Viaceré modely sa zapísali do histórie obrovským a tučným písmom, spomeňme napríklad legendárne HD2 či TyTN. Keď sa však na scénu nahrnuli smartfóny od Apple, Samsungu a neskôr aj čínskych značiek, priekopník z Taiwanu začal strácať.

Výrobca sa pritom viackrát snažil zo všetkých síl pozviechať, naposledy mu mal v tom pomôcť model HTC 10. V redakčnom teste sme nešetrili chválou, no i tak sa z kovového mobilu s vynikajúcim foťákom hit nestal. Postaví značku na nohy odvážna zrkadlová novinka?

Berieme modrú

Kričí z davu: HTC U Ultra sme prvýkrát naživo videli na MWC v Barcelone, kde už z diaľky púťal pohľady, no nepôsobil práve prémiovo. Bližšie skúmanie však odhalilo kvalitné materiály vrátane zadnej strany zo skla. Tá je najväčším dizajnovým lákadlom, v nami testovanom modrom prevedení ani nehovoriac. Kvôli zrkadlovému povrchu sme mali celkom problém mobil obstojne odfotiť.

34 fotografií v galérii Modrá je kurze. Ktorému smartfónu to podľa vás sekne viac?

Leštíme ostošesť: Museli sme sa tak pripraviť na starú známu nevýhodu, a síce neustálu nutnosť leštiť odtlačky prstov. Výrobca pre tento účel pribalil malú šikovnú handričku. Ak sa obávate škrabancov, v balení sa nachádza aj priesvitný ochranný obal. Odtlačkom, teda tým viditeľným, sa dá čiastočne vyhnúť kúpou bieleho či ružového variantu. Bledšie farby nečistoty aspoň trochu skryjú a stále pôsobia štýlovo, no nevybijete nimi oči všetkým naokolo tak, ako „zafírovo“ modrou. Škálu dopĺňa konzervatívna čierna.

34 fotografií v galérii Testovaný modrý variant nebolo ľahké odfotiť

Jack chýba: Štíhle boky telefónu tvorí kov, do ktorého výrobca zasadil zásuvku pre dve SIM karty a microSD kartu, reproduktor, ovládacie klávesy a konektor. Schválne nehovoríme v množnom čísle, USB-C v spodnej časti je jediným drôtovým spojením s okolitým svetom. Mysleli sme si, že na nie veľmi múdry nápad Apple zbaviť mobil 3,5mm audio jacku sa časom pozabudlo a všetko sa vráti do starých koľají. Omyl, podľa HTC je to takisto prežitok. Skúste sa spýtať majiteľov nových iPhonov, či im jack za tie mesiace ani raz nechýbal. Jeden sa hlási hneď tu - chýbal, a to nie raz a nie dvakrát.

34 fotografií v galérii Konektor USB typu C slúži aj na pripojenie slúchadiel, 3,5mm jack by ste hľadali márne

Minisenzor: Predná strana je odetá do čiernej farby nezávisle od toho, čo je vzadu. Stretli sme sa s názormi, že takáto kombinácia pôsobí nedotiahnuto a lacno. Dovolíme si nesúhlasiť, ak by HTC „frklo“ modrú farbu aj na predok, nebolo by to ono. Čierna plocha ukrýva vo svojej spodnej časti dvojicu kontextových senzorových tlačidiel a tiež stredový home kláves, slúžiaci zároveň ako senzor.

34 fotografií v galérii Senzor je pomerne malý a umiestnený nízko

Stlačiť sa nedá, návrat na domovskú obrazovku vykonávame dotykom. Škoda, že senzor nepodporuje žiadne doplnkové gestá. Spokojní nie sme ani s jeho veľkosťou, pri tak rozmernom zariadení sa do úzkej plochy v spodnej časti netriafa vždy ľahko.

34 fotografií v galérii Skener odtlačkov neponúka žiadne doplnkové funkcie

Nabitý do dvoch hodín: Lesklý zadný kryt je k smartfónu primontovaný napevno, s batériou vymeniteľnou bez servisného zásahu preto netreba počítať. HTC použilo akumulátor o kapacite 3 000 mAh, čo vzhľadom k potenciálnej spotrebe energie nie je mnoho. Výsledok je na dnešné pomery štandardný. Ak nemáte smartfón len na okrasu, nabíjať budete každý večer. Poďakujme sa aspoň za rýchle nabíjanie, z nuly na sto to zvládnete za menej ako dve hodiny aj v prípade, že si do mobilu občas štuchnete.

Jeden displej navyše

Pripravený na VR: Okraje displeja nie sú zbytočne veľké, i keď od takých extrémov ako už ukázal Samsung alebo Xiaomi majú celkom ďaleko. Hlavný displej ponúka uhlopriečku úctyhodných 5,7 palca, a to pri rozlíšení 1 440 x 2 560 bodov. Problémom teda v budúcnosti nebude ani virtuálna realita. LCD panel sa za svoju kvalitu hanbiť nemusí, subjektívne si ale myslíme, že konkurencia zvláda farby o chlp lepšie. Teplotu farieb je možné dodatočne prispôsobiť, nechýba ani nočný režim, ktorý menej namáha oči.

34 fotografií v galérii Okrajov sa HTC nezbavilo

Dva displeje vpredu: 5,7-palcovým displejom nekončíme, z horného okraja mu sekunduje druhý, 2,05-palcový panel s rozlíšením 160 x 1 040 bodov (o 400 pixelov na šírku ho pripravila šošovka selfie kamery). Spôsob, akým funguje, si vieme prispôsobiť. Rozsvietený môže byť iba pri vypnutom alebo len pri zapnutom hlavnom displeji. Jeho úlohou nie je iba ponúknuť viac informácií o notifikáciách ako klasická LED dióda (ktorá je inak prítomná tiež), ale aj zrýchliť prístup k najpoužívanejším appkám či kontaktom.

34 fotografií v galérii HTC U Ultra

Sekundárnym displejom vieme ďalej ovládať prehrávač hudby, mať prehľad o počasí alebo približovať a odďaľovať scénu pri snímaní fotografií. Uvidíme, či s ďalšími aktualizáciami systému prídu ešte širšie možnosti. Zatiaľ nie sme presvedčení o tom, že by mal byť druhý displej jedným z hlavných argumentov, prečo si U Ultra zaobstarať. Nepríde vám Always On Display alebo bočná ponuka v Samsungoch ako rozumnejšie riešenie?

Nesťažovali by sme sa, keby toho sekundárny displej v budúcnosti zvládol aj viac:

34 fotografií v galérii

Výkon mu nechýba: Cenovej relácii, v ktorej sa smartfón pohybuje, zodpovedá aj jeho hardvérová výbava. Použitý je štvorjadrový procesor s čipsetom Snapdragon 821 a 4 GB operačnej pamäte RAM. Priestor pre dáta má kapacitu 64 GB, po rozbalení nám ostáva menej ako 50 GB. V predaji má byť neskôr aj 128GB variant so zafírovým predným sklom, v jeho prípade sa ale cena bude šplhať vysoko nad 800 eur. Ak sa rozhodnete vnútornú pamäť rozšíriť microSD kartou, nevyužijete funkciu Dual SIM. Karty totiž zdieľajú jeden slot.

34 fotografií v galérii Operačný systém Android dopĺňa výrazná grafická nadstavba

Už aj s asistentom

Iný Android: HTC U Ultra beží, ako inak, na operačnom systéme Android, a to vo verzii 7.0 Nougat. Nadstavba HTC Sense je trochu iná, ako sme zvyknutí u ostatných značiek Výrobca do podoby systému niekde nezasiahol vôbec, inde zasiahol veľmi výrazne. Výsledkom je občasné zaváhanie, u konkurencie sme už videli plynulejší chod a pohodlnejšie používanie. Ide však o zlomky sekundy, ktoré odhalia asi rovnaké zlomky používateľov.

Menej je viac: Doplnkových funkcií je tu v porovnaní s čistým Androidom skutočne veľa. Hneď po rozbalení a prvom zapnutí nás zavalilo kvantum notifikácií zo všetkých možných miest ponuky a tieto otravné upozornenia neprestali až do momentu, kým sme ich nasilu nevypli. Telefón sa skrátka snaží pomáhať až príliš. Rozumieme, že vychytávky z dielne výrobcu sú neraz výbornými nápadmi, no prehnaná funkčnosť zvykne byť kontraproduktívna.

34 fotografií v galérii Používanie systému uľahčujú gestá - Spôsob, akým funguje druhý displej, si vieme prispôsobiť

Niečo na hranie: Mobil možno celkovo nie je určený priaznivcom jednoduchosti, ale presne opačnej skupine používateľov. Ak sa vyžívate v personalizácii, U Ultra sa vám isto bude páčiť. Vypichnúť musíme najmä takzvané Freestyle grafické motívy, ktoré dokážu rozhranie zmeniť úplne od základov.

34 fotografií v galérii Ak to máte radi po svojom, HTC U Ultra sa vám bude páčiť

Nový kamarát: Ak sa niektorej z bonusových funkcií oplatí povenovať a zvyknúť si na ňu, tak je to Sense Companion. Inteligentný asistent vyzerá veľmi sľubne. Podobne ako Bixby od Samsungu, aj Sense Companion sa učí vaše návyky, skúma, čo robíte a čo máte v pláne a podľa toho sa snaží pomáhať. Ak máte napríklad na druhý deň pestro rozplánovaný kalendár, mobil sám navrhne, aby ste ho večer predtým pripojili k nabíjačke (aj keď vzhľadom k reálnej výdrži to budete robiť tak či tak). Funkcia je zatiaľ iba vo svojich počiatkoch, veríme, že ju HTC bude časom zdokonaľovať a stane sa skutočne šikovným pomocníkom.

Kašlite na megapixely

Zvukové triky: HTC U Ultra bude skvelou voľbou, ak ste zaťažení na multimediálne funkcie. Teda, pokiaľ si odmyslíme chýbajúci jack. Pribalené slúchadlá sa pripájajú prostredníctvom USB-C portu a ich kvalita je vysoko nad štandardom. Klasické „štuple“ disponujú senzorom, ktorý zosníma štruktúru ucha a podľa toho prispôsobí zvukový výstup. Skutočne to funguje, rozdiel je počuteľný a posun je smerom k lepšiemu. V prípade, že telefón používate viacerí, viete si pre tento účel uložiť viacero zvukových profilov.

V nahrávaní zvuku je mobil taktiež niekde inde ako (najmä lacnejšia) konkurencia. Na tele má štvoricu mikrofónov, ktoré majú pri snímaní videí za cieľ nahrávať tzv. 360° zvuk s priestorovým efektom. Mimochodom, aj keď v spodnej časti vidíme iba jednu mriežku reproduktora, telefón zvláda stereo. Druhý repráčik sa ukrýva nad displejom.

34 fotografií v galérii Zvukové podanie pribalených slúchadiel sa prispôsobí tvaru ucha - Od asistenta Sense Companion si sľubujeme veľa

Fotí vynikajúco: Fotoaparát na zadnej strane sa inšpiroval minuloročným HTC 10, sníma teda v maximálnom rozlíšení 12 Mpx. Svetelnosť f/1.8, dvojtónový LED blesk, optická stabilizácia a senzor o veľkosti 1/2.3” sa starajú o veľmi slušné výsledky aj za horších svetelných podmienok. Fotkám nechýbajú detaily, farby sú podané verne.

34 fotografií v galérii Šošovka na zadnej strane vyčnieva, no je chránená zafírovým sklíčkom

34 fotografií v galérii Foťák sa ovláda ľahko Vpredu viac ako vzadu: Zaujímavé je, že kamera na prednej strane fotí vo vyššom maximálnom rozlíšení ako tá zadná, konkrétne 16 Mpx. Dobre však vieme, že to nie je zďaleka najdôležitejším parametrom a meradlom kvality.

Výrobca pri horších svetelných podmienkach odporúča prepnúť na UltraPixel režim, ktorý síce rozlíšenie oseká na 4 Mpx, má však ponúknuť na pohľad omnoho lepšie výsledky. Rozdiel v praxi nie je markantný.

Aj ako surovina: Z funkcií fotoaparátu stojí za pozornosť manuálny mód so schopnosťou ukladať v RAW formáte či Zoe režim, ktorý urobí spolu s fotografiou aj krátke trojsekundové FullHD video.

To „ozajstné“ video natáčame v 4K pri frekvencii 30 snímok za sekundu, no iba po dobu maximálne šiestich minút. Ak sa pýtate na dôvod, spomeňte si na aférky s prehrievaním u starších modelov. Takémuto obmedzeniu sa dá vyhnúť nižším rozlíšením, FullHD je rozumným kompromisom.

34 fotografií v galérii HTC U Ultra: Testovacia foto

Viac ukážkových fotografií nájdete v galérii >>>

Hodnotenie: Skvelý, ale drahý

HTC U Ultra je opäť vydareným telefónom, ktorý ponúka aj trochu vzrušenia. Dva displeje síce väčší praktický význam nemajú, kvitujeme ale originálnu zadnú stranu. Bola by škoda, keby sa Ultra stratila v dave tak, ako to s telefónmi HTC stalo viackrát v poslednej dobe. Obávame sa ale, že iný osud ho nečaká, nakoľko cenovku výrobca znovu nastavil na viac ako 700 eur. Z toho vie dnes masovú záležitosť vytĺcť iba Samsung alebo Apple.

Novinka sa teda púšťa do tvrdého konkurenčného boja s tými najzvučnejšími menami - Samsung Galaxy S8+, iPhone 7 Plus, LG G6 či Huawei P10 Plus. My jej držíme palce, veľmi radi by sme videli návrat tejto značky medzi elitu.

V skratke Výborne vybavený smartfón, ktorý chce osloviť nielen nadupaným hardvérom, ale aj zaujímavým dizajnovým poňatím zadnej strany či dokonca druhým displejom.



Ponúka prepracované multimediálne funkcie a kvalitný fotoaparát, prekážkou ale môže byť chýbajúci 3,5mm audio jack a vysoká cena. Dôležité prednosti Originálny dizajn, najmä v modrej verzii

Výkonný hardvér

Kvalitný fotoaparát

Sekundárny displej

Podpora Dual SIM Hlavné nedostatky Lesklá zadná strana priťahuje nečistoty

Vysoká cena

Chýba 3,5mm jack

Výdrž mohla byť lepšia

Názov zariadenia HTC U Ultra Rozmery 162,4 x 79,8 x 8 mm Hmotnosť 170 g Uhlopriečka displeja 5,7 palca + 2,05 palca Technológia a rozlíšenie displeja Super LCD5, 1 440 x 2 560 bodov + 1 040 x 160 bodov Čipset Snapdragon 821 Procesor Štvorjadrový (2 jadrá Kryo 1,6 GHz, 2 jadrá Kryo 2,15 GHz) Grafické jadro Adreno 530 Operačná pamäť RAM 4 GB Priestor pre dáta 64 GB + podpora microSD Počet súčasne aktívnych SIM 2 SIM Podpora LTE Áno, Cat11 Hlavný fotoaparát 12 Mpx, optická stabilizácia, f/1.8 Sekundárny fotoaparát 16 Mpx Operačný systém Android 7.0, nadstavba HTC Sense Orientačná cena s DPH 720 eur