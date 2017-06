SMS správy od operátorov: Takto vás po novom privítajú v zahraničí

ODPORÚČAME Operátori upravili znenie správ v zahraničí. Nie vždy musí byť zrejmé, že všetky služby platia aj v EÚ.

Zákazníci slovenských poskytovateľov už môžu využívať služby v zahraničí ako doma. Netýka sa iba volaní a správ, ale aj dát, za ktoré sa už vo väčšine prípadov nepripláca.

Od operátorov sme zisťovali, ako vás privítajú v zahraničí. Znenie sa u každého poskytovateľa líši.

Telekom

„V Rakúsku voláte a esemeskujete zo svojich domácich voľných minút / SMS. Po ich vyčerpaní platíte ceny ako v SR. Platí zásada korektného využívania služby ( FUP ). SMS Info: text Roam na číslo 234. Núdzové volanie 112.“

„FUP: spotreba / prítomnosť v EÚ počas posledných 4 mesiacov musí byť nižšia ako spotreba / prítomnosť v domácej sieti. Pri porušení FUP budú domáce ceny navýšené o roamingový poplatok v EUR: odchádzajúci hovor. 0,038/minúta, prichádzajúci. hovor 0,013/min, MMS 0,009, SMS 0,012, dáta 0,009/MB.“

Hodnotenie Mobilmanie: Správa neobsahuje exaktnú informáciu o možnosti využívať dáta v EÚ. Niektorí zákazníci môžu byť zmäťaní s pocitom, že bez doplatkov sú iba volania a správy.

Orange

(príklad pre Flex 10):

„V Poľsku volania a SMS čerpáte z Vášho predplateného kreditu alebo balíka. Po jeho minutí platíte za odchádzajúci hovor 0,10 eura/minúta, za SMS 0,06 eura a dáta čerpáte rovnako ako doma. Orange.“

Ak máte pri paušále aktívny napríklad balík Max Roaming, príde vám nasledujúca správa:

„So službou Max Roaming voláte, prijímate hovory a posielate SMS v EÚ a vo Švajčiarsku neobmedzene. K tomu mate 2000 MB dát a rodinné cestovné poistenie platné na celom svete. Orange.“

Hodnotenie Mobilmanie: SMS po príchode do zahraničia sa opäť prioritne zameriava na volania a SMS. Korektne ale informuje zákazníkov aj o dátach.

O2

(príklad pre Zlatý paušál):

„Vitajte v Španielsku. Vďaka EÚ roamingu máte odchádzajúce hovory do krajín EÚ zahrnuté v rámci Vášho paušálu Prijaté hovory a SMS sú zdarma. Cena MMS je 0,24 eura. Radi by sme Vás upozornili, že EÚ roaming v rámci paušálu je určený na dovolenku, či kratšie cesty do zahraničia.

Bez príplatku čerpáte v EÚ objem dát 2 000 MB, ak nemáte aktivovaný Extra balík dát a 3 000 MB s Extra balíkom dát. Po prekročení tohto objemu platíte k domácej cene príplatok 0,00924 EUR/MB. Účtovací interval je 1 kb.

S aktivovanou službou Internet na deň v zahraničí máte 100 MB v EÚ za 2 eurá denne. Ceny sú s DPH. Viac info bezplatne na +421949949989. Bezplatné číslo tiesňového volania je 112. Vaše O2.“

Hodnotenie Mobilmanie: Správa je síce dlhšia, ale obsahuje všetko podstatné a zdôrazňuje aj to, že služba v zahraničí platí najmä pri dovolenkách a kratších pobytoch.

4ka

„Aj v Rakúsku v Zóne 1 voláte za 0,04 eura/minúta a prijímate hovory za 0 eur/minúta, cena SMS 0,04 eura a 1 MB 0,04 eura s účtovaním po 1 kb. Ceny s DPH.

Viac o používaní našich služieb v zahraničí: www.4ka.sk/EÚ. Aktivujte si dátový balík v EÚ 500 MB za 5 eur/15 dní, zašlite SMS v tvare EUDATA 1 na 950. Vaša 4ka.“

Hodnotenie Mobilmanie: Operátor v správe hovorí o účtovaní za všetky služby pri predplatenej karte. Aktuálne nevieme, či však upozorňuje zákazníkov s balíčkami TO a internetovými produktmi, že neplatia v EÚ.