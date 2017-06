Plne vybavený Pixel Launcher si už môžete nainštalovať aj bez rootu

VIDEO Vývojár musel na sprístupnenie exkluzívnych funkcií využiť techniky reverzného inžinierstva.

Od uvedenia smartfónov Pixel síce ubehlo už niekoľko mesiacov, používatelia ostatných zariadení s Androidom však až teraz dostali možnosť vyskúšať si ich domovskú obrazovku so všetkými funkciami bez akýchkoľvek zásahov do systému.

Aby toho nebolo málo, na integrácii najdôležitejšej funkcie zapracoval aj tvorca populárneho Nova Launcheru. Témam (resp. ďalší článok) sa venoval web Android Police.

3 fotografie v galérii Pixel Launcher je predinštalovaný na zariadeniach Pixel od Googlu (zdroj: redakcia)

Plnohodnotný Pixel Launcher bez rootu

Pixel Launcher, ako sa nazýva domovská obrazovka zariadení Pixel od Googlu, doteraz síce bolo možné nainštalovať aj vo forme .apk súboru, chýbali však funkcie ako otvorenie aplikácie Google posunutím zľava doprava či miniaplikácia vyhľadávania.

Tieto exkluzivity sa totiž aktivovali iba vtedy, keď bol Pixel Launcher nainštalovaný ako systémová aplikácia. To však spôsobilo množstvo ďalších problémov – v zariadení bolo nutné mať práva roota a používateľ tak často stratil prístup k ďalším aplikáciám v Obchode Play.

V uplynulých dňoch sa ale objavilo riešenie od vývojárov s prezývkami AmirZ a DeleteScape. Dvojica pomocou reverzného inžinierstva získala z originálneho Pixel Launchera kód zodpovedný za exkluzívne funkcie a následne ho importovala do open-source aplikácie Launcher3.

Výsledkom je Pixel Launcher s integrovanými kartami Google Now, okrúhlymi ikonami a množstvom ďalších funkcií, ktorý stačí nainštalovať ako obyčajný .apk súbor. Ak teda máte Android 6.0 Marshmallow alebo novší a v nastaveniach povolenú inštaláciu aplikácií z neoverených zdrojov, môžete navštíviť stránku Github a upravený Pixel Launcher si odtiaľ stiahnuť. Ako inštalovať aplikácie z iných zdrojov sme vysvetľovali napríklad pri hre Pokémon Go.

Video: Pozrite si Pixel Launcher v akcii:

Google integrovaný aj do Nova Launcheru

Zrejme najdôležitejšiu funkciu, teda otvorenie aplikácie Google potiahnutím zľava doprava, však tento týždeň dostal aj Nova Launcher. Umožnila to zmena podmienok Googlu pre integráciu kariet Google Now.

Donedávna totiž na integráciu Google Now kariet musela byť splnená jedna z dvoch podmienok – inštalácia domovskej obrazovky ako systémovej aplikácie alebo prepnutie aplikácie Google do režimu ladenia. Obe riešenia boli nepraktické a prinášali so sebou množstvo problémov.

3 fotografie v galérii Aplikáciu Google už možno posunutím otvoriť aj v Nova Launcheri (zdroj: Android Police)

Situácia sa však zmenila. Po novom nemusí byť v režime ladenia samotná aplikácia Google, ale domovská obrazovka, ktorá chce karty Google Now zobrazovať.

Nakoľko ale aplikácie v režime ladenia nemôžu byť publikované v Obchode Play, autori Nova Launchera prišli so šikovným riešením – doplnkom Nova Google Companion, ktorý je potrebné doinštalovať ako samostatný .apk súbor.

Stačí tak mať v zariadení Android 6.0 Marshmallow, Nova Launcher, byť prihlásený ako beta tester aplikácie (vyžadovaný je Nova Launcher 5.3-beta1 alebo novší) a nainštalovať si Nova Google Companion zo stránky APKMirror.