YotaPhone 3 príde ešte tento rok, poznáme orientačnú cenu

Opäť by malo ísť o zariadenie s dvojicou rozdielnych displejov na prednej a zadnej strane.

Spoločnosť Yota Devices počas konania špeciálnej prezentácie oficiálne potvrdila, že pracuje na novom zariadení z línie YotaPhone.

Pôjde o ďalší zo série smartfónov, ktoré ponúkajú hneď dvojicu zhruba rovnako veľkých displejov na prednej i zadnej strane. No kým jeden displej je typu LCD, resp. AMOLED, druhý je na báze elektronického papiera/atramentu: E-Ink. Nový YotaPhone 3 má prísť na trh ešte v tomto kalendárnom roku. Na tému upozorňuje web Fonearena.com.

V médiách už koluje aj odhadovaná predajná cena. Základný model so 64 GB vnútorného flash by mal stáť zhruba 315 eur, verzia so 128 GB flashu vyjde približne o stovku viac.

O samotných špecifikáciách sa síce oficiálne nehovorilo, no napriek tomu sa objavili pomerne komplexné informácie. YotaPhone 3 má disponovať 5,5-palcovým AMOLED displejom s Full HD rozlíšením a tiež 5,2-palcovým E-Ink displejom (720p).

V útrobách vraj nájdeme osemjadrový Qualcomm Snapdragon 625, operačným systémom bude Android Nouat. Chýbať nemá ani 3,5mm jack či USB Typu C.