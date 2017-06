Prvý iPhone mohol dostať fyzickú klávesnicu. Zainteresovaní sa líšia v názoroch

Vrcholný predstaviteľ Apple sa údajne pri klávesnici chcel inšpirovať spoločnosťou BlackBerry.

Nedávno sme vás informovali o knižnej novinke s názvom The One Device: The Secret History of the iPhone, ktorá mapuje vývoj a vznik prvého smartfónu s logom nahryznutého jablka. Ako píše Cult of Mac, autor knihy Briana Merchant tvrdí, že nechýbalo veľa a iPhone 2G mohol prísť na svet s hardvérovou klávesnicou.

Jedným zo zdrojov autora bol aj bývalý viceprezident divízie iPodov Tony Fadell. Podľa neho to mal byť súčasný viceprezident marketingového oddelenia Apple Phil Schiller, kto chcel dať do vienka iPhonu 2G klasickú klávesnicu v štýle BlackBerry.

1 fotografia v galérii Apple iPhone (ilustračná snímka, zdroj: Shutterstock)

Situáciu dokresľuje príbeh, podľa ktorého Schiller sedel v kancelárii pri stole a opakovane žiadal, aby bola pri prvom smartfóne od Apple použitá klasická klávesnica. Hoci ostatní pracovníci nezdieľali jeho názor, Schiller údajne nebol ochotný vypočuť si ich námietky.

Schiller sa však na sociálnej sieti Twitter proti tejto historke ohradil a uviedol, že takáto situácia sa nikdy neodohrala. Následne na jeho tweet reagoval aj autor tohto príbehu Faddel, ktorý napísal, že si Schillera váži ako priateľa a kolegu pričom priznal, že príbeh skutočne pravdivý nie je.

Ako vznikal prvý iPhone? Viac má prezradiť nová kniha Kniha opisuje vývoj a zrod úplne prvého iPhonu z roku 2006. V predaji bude od 20. júna.

Faddel dodal, že autora knihy Merchanta už požiadal o nápravu. Ten sa na svoju obranu uviedol, že bývalý pracovník Apple mu historku povedal do takých detailov, že nemal dôvod pochybovať o jej pravdivosti.

Skutočnú pravdu tak zrejme poznajú len zainteresovaní páni. Bolo by však zaujímavé sledovať, ako by sa vyvíjal osud iPhonu, pokiaľ by na začiatku disponoval hardvérovou klávesnicou.