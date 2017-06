Test Huawei P9 Lite (2017): Požičal si známe meno

ODPORÚČAME Mobil so slušnou výbavou, ale bez kľúčovej vlasatosti, ktorou by na seba strhol pozornosť.

Huawei Slováci milujú. Jeho smartfóny P8 Lite z roku 2015 a minuloročný P9 Lite sa stali absolútnymi bestsellermi. Ovládli všetky rebríčky predajov u mobilných operátorov aj vo voľnom predaji. Teraz sa na trhu udomácňuje ich priamy nástupca P10 Lite. Okrem toho ale čínsky výrobca priniesol ešte jeden nový model, ktorý nesie záhadné označenie P9 Lite (2017). Čo to vlastne je za smartfón?

Kde sa vzal a kam patrí?

Zmätok s označením: Nový smartfón nám do redakcie dorazil na testovanie vo finálnom balení. Napísané na ňom bolo P8 Lite (2017). Následne k nám doputovala tlačová správa, v ktorej ten istý telefón výrobca označil ako P9 Lite (2017). Zmätok? Ešte nie. Ten nastane až v momente, keď zistíte, že s P8 Lite ani s P9 Lite nemá v podstate nič spoločné. P9 Lite (2017) je totižto iba premenovaný Honor 8 Lite, ktorý sa však u nás predávať nebude.

Dizajn Huawei P9 Lite (2017) je neveľmi zaujímavý, zapadá do priemeru

Nemáme pre neho škatuľku: Kým smartfóny od Huawei s „Lite“ v mene tradične spadali do strednej triedy, teraz to celé trošku premiešalo. P10 Lite a testovaný P9 Lite (2017) sú v podstate priami konkurenti. Kašlať ale na škatuľky a formálne radenie do tried, novodobá P9 má stále čo ponúknuť.

Veľký, ale slušne spracovaný: Továrenské spracovanie P9 Lite (2017) je na slušnej úrovní. Vyrobený je z pevného plastu, nie je zbytočne hrubý. Okraje sú zaoblené a celkovo sa dobre drží v ruke. Na dnešnú dobu už je ale dosť veľký, najmä čelo a brada sú obrovské. Dizajn nie je ničím výnimočný a výrazný, zároveň ale neurazí. Zadný kryt je lesklý a hladký, veľmi rád priťahuje odtlačky prstov.

Snímač vzadu: Jednou z kľúčových vlastností P9 Lite (2017) je snímač odtlačkov prsta. Funguje dobre a rýchlo, po praktickej stránke mu nemožno niečo vyčítať. Výrobca ho umiestnil doprostred zadnej strany a dá sa dobre dočiahnuť prstom pravej aj ľavej ruky. Nedá sa však stláčať tak ako pri smartfónoch od LG, na to slúži samostatné tlačidlo na pravej hrane.

Snímač odtlačkov prsta na zadnej strane je rýchly a počas používania sa nám nestávalo, že by priložený prst nedokázal rozoznať na prvý pokus

Dva reproduktory: Na spodnej strane sa okrem MicroUSB konektoru pre nabíjačku a dáta nachádza aj dvojica reproduktorov. Hrajú prekvapivo hlasne a slušne, navyše nehrozí ich nechcené zakrývanie pri držaní na šírku. Je to paradox, ale toto riešenie je lepšie než aké predviedli pri svojich tohtoročných top modeloch LG aj Samsung.

Batéria bez prekvapení: Výrobca do P9 Lite (2017) integroval 3000 mAh batériu, čo je na dnešnú dobu slušná hodnota. Použitý čipset ale nepatrí k najúspornejším a tak vo výsledku dostávame jeden, maximálne dva dni výdrže pri menej intenzívnom využívaní. Kým pri top modeloch je to štandard, v tejto triede veru výrobcovia rôzne experimentujú a na trhu sa dajú nájsť aj smartfóny s lepšou výdržou.

Huawei P9 Lite (2017) sme testovali vo verzie pre dve SIM karty. Bohužiaľ, slot je zdieľaný a tak si musíte vybrať, či máte záujem o pamäťovku, alebo druhú SIM kartu

Taký štandard

Displej tak akurát: Displej P9 Lite (2017) je slušný a dobre kopíruje dnešné trendy v cenovej triede medzi 250 a 300 eurami. Po uhlopriečke meria 5,2 palca a pracuje vo FullHD rozlíšení. Farebné podanie je slušné a zásadnejšie sa nedeformuje ani pri pohľade z uhlov. Čierna má mierny šedý nádych, inak mu ale nemožno nič zásadné vyčítať. Vzhľadom k cene a triede smartfónu je použitý displej úplne adekvátny.

Iba virtuálne tlačidlá: Systémové tlačidlá operačného systému Android sú čisto virtuálne. Nie je to síce zásadný nedostatok, pod displejom by ale veru bolo dosť miesta aj pre riadne tučné senzory.

Dvojica reproduktorov na spodnej strane hrá hlasno a pri držaní s displejom na šírku ich oba nezakryjete

Kde sme to už videli?

Hardvér v priemere: Po stránke hardvéru P9 Lite (2017) ponúka priemer. Starší procesor Kirin 655 sme mohli vidieť už v niekoľkých zariadeniach Huawei a Honor. Ide o obstojnú strednú triedu, v tomto smere mu nie je čo vyčítať. Dostupná už však je aj jeho nová verzia označená ako Kirin 658. Ten používa napríklad Huawei P10 Lite, teda aktuálny vlajkový model výrobcu v strednej triede.

Malá vnútorná pamäť: Použitý procesor v P9 Lite (2017) dopĺňa 3 GB operačnej pamäte a 16GB vnútorné úložisko. To je už na dnešnú dobu málo. Pamäť je našťastie možné rozšíriť kartami MicroSD. Aj tak to ale patrí medzi najväčšie nedostatky tohto smartfónu.

Prostredie Androidu výrobca upravil svojou grafickou nadstavbou

Sedmička s nadstavbou: Huawei P9 Lite (2017) prichádza na trh s operačným systémom Android 7, ktorý je doplnený o štandardnú grafickú nadstavbu od čínskeho výrobcu. Je pomerne masívna, ale rozumne navrhnutá a prehľadná. Pohyb v ponukách je rýchly a problémy so zasekávaním sme si nevšimli ani pri väčšom počte spustených aplikácií. Na výkonnostné limity narazíte iba pri hraní 3D hier. Dobrou správou ale je, že ani pri náročných činnostiach sa P9 Lite (2017) zbytočne nezahrieva.

Optimalizačné nástroje pre rýchly beh systému fungujú prekvapivo dobre. Pozatvárajú neaktívne aplikácie, vymažú nepotrebné súbory a celkovo zrýchlia beh

Foťák bez stabilizácie: Tak isto ako celý telefón, ani použitý foťák nijako nevybočuje z priemeru. Použitý je 12 Mpx snímač, dostupné je automatické zaostrovanie a LED blesk. Fotky sú pri dobrom svetle slušné, pri ubúdajúcom svetle je ale citeľná absencia optickej stabilizácie. Telefón musí rozmazaniu brániť používaním veľmi krátkych časov uzávierky a zvyšovaním citlivosti, čo sa prejavuje na vyššom zašumení. Dostupný je aj režim s pokročilými nastaveniami – ovplyvniť sa dá ISO, rýchlosť uzávierky, vyváženie bielej, spôsob ostrenia a dá sa aj kompenzovať expozícia v rozsahu od -4 do +4.

Huawei P9 Lite (2017): Testovacia foto

Prikrášlené selfie: Predný foťák má 8 Mpx a dostupná je najnovšia generácia „skrášľovacieho“ softvéru. Najprv je potrebné nasnímať obrázok z troch rôznych uhlov (spredu a z bokov). Následne vyskladá záber a umožní napríklad vyhladiť pleť, zvýšiť jas, zúžiť tvár či zväčšiť oči. Predvolené nastavenia sa uložia a potom automaticky aplikujú na ďalšie fotky. Nefunguje to zle, ale s týmito efektmi to rozhodne netreba preháňať, lebo výsledkom môže byť zásadná deformácia záberu, ktorá vo výsledku vyznieva skôr komicky.

S prikrášľovaním selfies to veru netreba preháňať, výsledky môžu byť vskutku hrôzostrašné

Hodnotenie: Chýba kľúčový dôvod na kúpu

Pýtate sa, prečo si Huawei pripravil pre rok 2017 dve „lajtky“? Nuž, odpoveď je jednoduchá. Plnotučný nástupca bestsellerov zdražel, oficiálna cenovka P10 Lite na slovenskom trhu 329 eur s DPH. To je o päťdesiat eur viac než stála P9 Lite po príchode na trh minulý rok. A túto medzeru má vyplniť práve model P9 Lite (2017).

Vo výsledku môžeme konštatovať, že P9 Lite (2017) nie je zlý telefón, je však úplne tuctový a chýba mu kľúčová vlastnosť, ktorá by sa stala hlavným dôvodom na kúpu. Obzvlášť, keď ten istý výrobca ponúka na trhu ešte aj starší, ale neveľmi odlišný a hlavne podstatne lacnejší smartfón Honor 7 Lite.

Obávame sa, že s cenou 279 eur s daňou skončí P9 Lite (2017) kdesi v dave nevýrazných a neveľmi zaujímavých zariadení, ktoré by ste na trhu mohli prehadzovať vidlami. Je to pritom škoda, lebo keby cenu výrobca zrazil 50 eur, hneď by sa na neho dalo pozerať v inom svetle.

V skratke Všedný smartfón, ktorý sa radí do stredného prúdu. Hardvérová výbava síce nie je zlá, ničím špeciálnym ale ani nevyniká.



Pochváliť treba prehľadné a dobre optimalizované prostredie, v ktorom sa ale bohužiaľ stále nachádza niekoľko zbytočností. Najväčším problémom P9 Lite (2017) je, že mu v rámci ponuky Huawei a jeho príbuznej značky Honor konkuruje hneď niekoľko modelov. Dôležité prednosti Dobre sa drží v ruke

Rýchly snímač odtlačkov prsta

Dva reproduktory na spodnej strane

Prehľadná grafická nadstavba

Slušne vyladený systém Hlavné nedostatky Veľmi nevýrazný a tuctový

Malá vnútorná pamäť

Zbytočnosti a demoverzie v systéme

Názov zariadenia Huawei P9 Lite (2017) Kódové označenie Honor 8 Lite, Huawei P8 Lite (2017) Rozmery 147,3 × 72,9 × 7,6 mm Hmotnosť 147 g Uhlopriečka displeja 5,2 palca Technológia a rozlíšenie displeja IPS, 1080 × 1920 bodov Čipset Kirin 655 Procesor 8-jadrový, (4x2,1 GHz a 4x1,7 GHz) Grafické jadro Mali T830 MP2 Operačná pamäť 3 GB RAM Priestor pre dáta 16 GB + pamäťové karty Počet súčasne aktívnych SIM 1 SIM Podpora LTE Áno Hlavný fotoaparát 12 Mpx, automatické zaostrovanie Sekundárny fotoaparát 8 Mpx Operačný systém Android 7.0 Orientačná cena s DPH 279 eur