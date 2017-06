iPhone mohol vyzerať inak. Čo s ním chcel Steve Jobs urobiť?

ODPORÚČAME Aj tento „spor“ dokazuje, že vývoj iPhonu nebol len prácou génia-jednotlivca, ale výsledkom tímovej práce.

iPhone zmenil naše nazeranie na svet mobilov, alebo ešte lepšie povedané smartfónov. Až na drobné úpravy si svoj originálny vzhľad zachoval. Poznáme jeho tmavú obrazovku, v obrysoch modelových farieb a legendárny home button. Neskôr ich doplnili objektívy fotoaparátov a rôzne úpravy na vstupoch a výstupoch zvuku, či nabíjania batérie.

Málokto ale vie, že tento príbeh mohol byť napísaný inak. Pozadie vzniku iPhonu odhaľuje vo svojej knihe s názvom The One Device: The Secret History of the iPhone (Jedno/Jediné/Jedinečné zariadenie: Tajná história iPhonu) od autora Briana Merchanta. V knihe zachytáva vývoj revolučného prístroja cez rozhovory s ľuďmi, ktorí za nim stáli. Téme sa venuje web bgr.com.

Otázky kládol najmä inžinierom a dizajnérom – kľúčovým osobám, ktoré formovali vývoj iPhonu. Medzi nimi napríklad Tony Fadell, Bas Ording a Greg Christie. Opisujú dva roky nonstop práce pri neuveriteľnej rýchlosti.

Výsledok stál za to. V podstate každý ďalší smartfón z prvého iPhonu vychádzal – hardvérovo aj softvérovo.

Prvý iPhone predstavil vtedajší CEO Steve Jobs v januári 2007. Mohol ale vyzerať úplne inak, keby sa išlo podľa jeho predstáv. Dizajnér Imran Chaudhri, ktorý v spoločnosti strávil úctyhodných 19 rokov, priblížil, že Jobs chcel mať pôvodne na iPhone nie jedno, ale rovno dve tlačidlá.

Okrem home buttonu aj tlačidlo na návrat v aplikáciách alebo v menu. Veľa zariadení, napríklad s podporou Androidu, má tlačidlá rozložené týmto spôsobom (ide skôr o softvérové ako hardvérové buttony). Dotykové smartfóny Applu nemali mať pôvodne žiadne hardvérové tlačidlo, nakoniec tam predsa jedno zostalo. Home button, ako ho poznáme aj dnes.

„Vždy sme skončili pri otázke dôvery, teda, že ľudia potrebovali dôverovať zariadeniu, aby urobilo to, čo od neho chceli. Problémy pri iných telefónoch boli napríklad v tom, že mali funkcie hlboko zahrabané v menu. Bolo to príliš komplikované,“ tvrdí v knihe Chaudhri.

Jobsovi vysvetľoval, že tlačidlo na návrat by veci iba skomplikovalo. V dohadoch napokon zvíťazil. Vďaka tomu poznáme zariadenie v jeho dnešnej podobe. Aj tento „spor“ dokazuje, že vývoj iPhonu nebol len prácou génia-jednotlivca, ale výsledkom tímovej práce.