Takto bude zrejme vyzerať displej pre Galaxy Note 8

Novinka dorazí možno koncom augusta a prinesie špičkový hardvér.

Po nevydarenom Galaxy Note 7 chystá Samsung jeho nástupcu v podobe Galaxy Note 8. Jeho uvedenie sa očakáva koncom augusta a teraz sa na internet dostali údajné fotky displeja nového smartfónu, píše web Phondroid.

2 fotografie v galérii Údajný Infinity Displej pre Galaxy Note 8 (zdroj: phondroid.com)

Note 8 by mal mať Infinity Display, ktorý Samsung použil aj u vlajkových lodí Galaxy S8, respektíve Galaxy S8 Plus. Displej bude zaberať zrejme takmer celú prednú stranu zariadenia a podľa fotiek to vyzerá, že mobil nebude mať fyzické tlačidlo Domov tak, ako je tomu aj u Galaxy S8/S8 Plus.

Predošlé špekulácie hovorili o uhlopriečke displeja 6,3 palca s rozlíšením možno až 3 840 × 2 160 pixelov. Malo by ísť o AMOLED displej s podporou dotykového pera S Pen. Okrem displeja sa hovorí o čipsete Snapdragon 835, 6 GB RAM a 64 GB vstavanej pamäte s možnosťou rozšírenia o pamäťové karty.

2 fotografie v galérii Displej bude veľký zrejme 6,3 palca (zdroj: phondroid.com)

Telefón ba mal mať USB konektor typu C, má však disponovať aj 3,5mm jackom. Prítomný má byť aj nový asistent Bixby.