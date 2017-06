Nový únik: Google Pixel 2 a Pixel XL 2 majú ponúknuť Snapdragon 835 či 4GB RAM

Samotné telefóny budú zrejme predstavené v októbri.

Ohľadne chystaných telefónov značky Google Pixel sa objavili ďalšie zaujímavé informácie. Tentoraz od XDA Developers.

Konkrétne sa objavili pomerne detailné špecifikácie modelov s kódovým označeniami „Walleye” a „Taimen”. Kým Walleye má predstavovať Pixel 2, model Taimen má byť na trhu známy ako Pixel 2 XL.

V prípade modelu Pixel 2 vraj máme očakávať použitie 4,97-palcového displeja s Full HD rozlíšením, podobne ako v prípade Pixel v roku 2016. Meniť by sa v podstate nemal ani dizajn zariadenia. V útrobách však nájdeme výkonný čipset Snapdragon 835, ktorý bude párovaný so 4 GB RAM a 64 GB flashu. K dispozícii budú stereo reproduktory, no chýbať má 3,5mm jack pre slúchadlá.

Pixel 2 XL ponúkne ešte väčší 5,99-palcový LED displej s rozlíšením 1440p. Panel bude pochádzať od LG a má mať veľmi tenký rám. V útrobách opäť nájdeme Snapdragon 835 so GB RAM, no tentoraz má mať flash kapacitu 128 GB. Zadná strana bude opäť kombinovať sklo a kov, no sklenené „okno“ má byť umiestnené vyššie a nemá zahŕňať snímač odtlačkov prstov. Tentoraz však budeme mať k dispozícii 3,5mm jack.

Ani jeden z nových Pixelov nemá ponúknuť duálny fotoaparát. Predstavenie sa očakáva niekedy v októbri.