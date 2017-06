Honor 9 prichádza na Slovensko, poznáme cenu (živé foto)

Smartfón zaujme dizajnom, duálnym fotoaparátom a sympatickou cenovkou.

Honor 9 konečne vstupuje aj na európsky trh, výrobca dnes v Berlíne oficiálne oznámil jeho dostupnosť a aj štartovaciu cenu. Smartfón sa isto bude predávať veľmi dobre, ponúkne totiž slušnú výbavu a zaujímavý dizajn, pričom si zaň Honor nepýta veľa.

Dostupný oddnes

Novinka vstupuje na európsky trh už dnes, teda 27. júna. Týka sa to aj Slovenska, pričom na začiatok bude oficiálne dostupný u operátora O2 a predajcov Alza.sk, Nay, Datart, TPD, Okay, Mall.sk a Hej.sk. Cena za verziu so 4 GB RAM a 64 GB vnútornej pamäte bola stanovená na 499 eur s daňou.

12 fotografií v galérii Honor 9 má senzor odtlačkov pod displejom

Za necelých päť stoviek dostaneme smartfón s 5,15-palcovým FullHD displejom, osemjadrovým procesorom, čipsetom HiSilicon Kirin 960 či batériou o slušnej kapacite 3 200 mAh.

Láka na dizajn

Kľúčovými pri predaji by však nemali byť papierové parametre, výrobca sa chváli predovšetkým zaujímavo vyhotovenou zadnou stranou. Tá má 3D zakrivenie vytvorené z 15 vrstiev, ktoré netradičným štýlom odrážajú okolité svetlo. Síce je takéto riešenie zároveň aj silným magnetom na odtlačky, no treba uznať, že mobil už na prvý pohľad zaujme. Týka sa to všetkých troch farebných variantov - čierneho, sivého i modrého.

12 fotografií v galérii Veľkým lákadlom je zadná strana

Ďalšou z dôležitých vlastností je duálny fotoaparát na zadnej strane, pozostávajúci z 20Mpx monochromatickej a 12 Mpx farebnej šošovky. Podobné riešenie sme už mali možnosť vidieť vo viacerých zariadeniach Huawei i Honor a treba povedať, že sa vie postarať o efektné snímky.

12 fotografií v galérii Duálny fotoaparát nesmie chýbať

Nové príslušenstvo

Honor okrem nového smartfónu predstavil aj tri kusy príslušenstva. Slúchadlá Honor X Monster majú využiť funkciu Huawei Histen vylepšujúcu zvukovú reprodukciu. Ich cena bola stanovená na 49 eur.

12 fotografií v galérii Honor ukázal aj nové príslušenstvo

Bezdrôtové slúchadlá Honor Sport Bluletooth sa zas môžu pochváliť odolnosťou voči vode, do predaja idú za 69 eur. Zástup noviniek uzatvára športový náramok Honor Band 3 s rovnakou cenovkou, teda 69 eur.

12 fotografií v galérii Honor ukázal aj nové príslušenstvo

Názov zariadenia Honor 9 Rozmery 147,3 x 70,9 x 7,45 mm Hmotnosť 155 g Uhlopriečka displeja 5,15 palca Technológia a rozlíšenie displeja LTPS IPS LCD, FullHD (1 080 x 1 920 bodov, 428 ppi) Čipset HiSilicon Kirin 960 Procesor Osemjadrový (4 x 2,4 GHz, 4 x 1,8 GHz) Grafické jadro Mali G71MP8 Operačná pamäť RAM 4 GB Priestor pre dáta 64 GB, podpora microSD Počet súčasne aktívnych SIM 2 SIM Podpora LTE Áno Hlavný fotoaparát 20 Mpx + 12 Mpx Sekundárny fotoaparát 8 Mpx Operačný systém Android 7.0 Nougat, nadstavba EMUI Orientačná cena s DPH 499 eur

Cestu a pobyt redaktora na podujatí hradila firma Honor.