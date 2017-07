Test Moto G5 Plus: Prekvapivo dobrý smartfón

Nenápadná novinka má nábeh na úspech, za lákavú cenu ponúka veľa.

Pokusy o oživenie značky Moto idú firme Lenovo celkom dobre. Na trh už priniesla odolný displej či prídavné moduly, čím dokázala zaujať aj prekvapiť. Skutočný recept na úspech ale prichádza s naozaj dobrým pomerom ceny k výkonu. A práve touto cestou sa uberá Moto G5 Plus.

Tak trochu nemoderný

Hrubé okraje: Novinka trend zoštíhľovania okrajov odignorovala, čo z hľadiska dizajnu nie je najlepší nápad. Ani na ergonómii používania to nijak nepridáva, práve naopak. Už sme sa viackrát presvedčili o tom, že štíhlejší telefón do dlane sadne lepšie.

18 fotografií v galérii So štíhlejšími okrajmi by výsledný dojem bol lepší

Príjemný na dotyk: Oceniť ale musíme materiály, z ktorých je smartfón vyrobený. Matný kov je na dotyk veľmi príjemný, v ruke nekĺže, dobre vyzerá a nepriťahuje odtlačky prstov. Ideálne riešenie. V predaji sú pritom dva varianty: sivý a zlatý.

18 fotografií v galérii Matná zadná strana je praktickejšia ako lesklá

Späť k microUSB: Najmodernejším riešením nie je ani konektor v spodnej časti. Lenovo v tejto cenovej skupine zatiaľ nepresedlalo na USB-C, uspokojiť sa musíme s microUSB. Zatiaľ je to z pohľadu príslušenstva výhoda, postupom času to ale bude horšie. Na obvode telefónu nájdeme okrem tohto konektora aj 3,5mm audio jack, zásuvku pre dve nanoSIM karty a dvojicu klávesov. S ovládačom hlasitosti a zámkom displeja sa pracuje dobre.

18 fotografií v galérii Moto G5 Plus používa microUSB konektor

Rýchly senzor: Širšie okraje obklopujú displej aj zo spodnej a vrchnej časti, čo výrobca využil na zabudovanie senzora odtlačkov. Škoda, že neslúži aj ako tlačidlo pre návrat na domovskú obrazovku a že mu po stranách nesekundujú kontextové klávesy. Ušetrilo by sa tým cenné miesto na displeji. Výhodou sú ale bleskové reakcie a aj spoľahlivé rozpoznávanie odtlačkov. Zaujímavosťou je, že podržaním prsta na senzore sa dá displej aj zamknúť, nie iba odomknúť. Pozor, je to silno návykové.

18 fotografií v galérii Senzor odtlačkov je vydarený, slúži aj na zamykanie displeja

Čistý a svižný

Rozumne veľký: Moto G5 Plus má pomerne odvážne meno vzhľadom k tomu, o koľko narástol displej. Oproti menšiemu variantu G5 meria po uhlopriečke iba o 0,2 palca viac, výsledná hodnota teda predstavuje 5,2 palca. IPS panel ponúkne slušné FullHD rozlíšenie. Ak presadáte na Moto napríklad zo Samsungu, prvé dni si zrejme budete zvykať na menej kričiace farby.

18 fotografií v galérii Displej ponúka FullHD rozlíšenie

Výkon stačí: Smartfón dostal do výbavy osemjadrový procesor s taktom 2 GHz, čipset Snapdragon 625, 3 GB pamäte RAM a vnútorné úložisko s kapacitou 32 GB. Ak vezmeme do úvahy cenu, nemáme najmenšie námietky. Takáto kombinácia postačuje nielen na svižný chod systému, ale aj na spustenie graficky náročnejších appiek či hier.

Bez otravnej nadstavby: O rýchlosť a stabilitu sa z veľkej časti postaral systém, ktorý prešiel výraznou očistou. Android vo verzii 7.0 Nougat nehyzdí zbytočná nadstavba, je príjemne jednoduchý a bezproblémový. Nehľadajte tu hromadu doplnkových appiek, z ktorých nikdy nič nevyužijete. Múdry krok.

18 fotografií v galérii Čistý Android bol dobrý nápad - Android vo verzii 7.0 Nougat prináša niekoľko menších i väčších úprav v ponuke

Poriadna batéria: Moto G5 Plus si u nás nenápadne šplhol aj batériou s pomerne štedrou kapacitou. 3 000 mAh mu stačí na dva dni výdrže, a to sa ani veľmi nemusíme snažiť. Samozrejme, svoj podiel má na tom aj dobre optimalizovaný systém, tak snáď to časom nepôjde dolu vodou. Výhodou je rýchle nabíjanie, i keď nie rekordne rýchle. Vyšťavený akumulátor sa vráti na svoju plnú kapacitu za zhruba dve hodiny.

Fotograficky zdatný

Veľmi slušné fotky: O veľmi príjemné prekvapenie sa postarala šošovka na zadnej strane. Fotky snímame v maximálnom rozlíšení 12 Mpx pri svetelnosti f/1.7. Automatické zaostrovanie je rýchle a kvalita na túto triedu výborná. Snímkam nechýba ostrosť, farby ani detaily. V cenovej triede pod 300 eur ide o vysoký nadštandard.

18 fotografií v galérii Fotoaparát sníma v maximálnom rozlíšení 12 Mpx

Malá finta: Po softvérovej stránke zaujme podpora HDR, manuálny režim či drobná finta pre rýchle spustenie foťáku. Prebieha dvojitým otočením zápästia, do dvoch sekúnd je mobil takto pripravený fotiť.

18 fotografií v galérii Pri fotení nemáme veľa možností, to však vôbec nevadí – Nastavenie zámku obrazovky

Zvláda aj 4K: Predná kamera sníma v maximálnom rozlíšení 5 Mpx pri svetelnosti f/2.2. Výsledky sú, pochopiteľne, slabšie ako v prípade zadnej šošovky. Pre sociálne siete či správy ale plne postačujú. Ako jeden z mála mobilov v tejto triede ponúka Moto G5 Plus 4K video, a to pri frekvencii 30 snímok za sekundu.

18 fotografií v galérii Moto G5 Plus: Testovacia foto

Hodnotenie: Len tak ďalej

Moto G5 Plus je smartfón, ktorý ponúka veľa za málo. Pri cene okolo 280 eur nie je kvalitný fotoaparát, poriadna batéria či dobre odladený systém ani zďaleka samozrejmosťou. Mobil si svojich zákazníkov celkom určite nájde a nebude ich málo. Cieľovke totiž veci ako hrubé okraje displeja či starší microUSB konektor vadiť nemusia.

Najväčšia dilema bude zrejme vznikať okolo výberu medzi menšou a väčšou verziou novinky. Príplatok okolo 100 eur je v tejto triede poriadna kopa peňazí a nie sme si istí, či o kúsok väčší displej, lepší fotoaparát a výkonnejší hardvér za to stoja. Podobne dobrý používateľský zážitok ponúkne aj “obyčajná” Moto G5.

Z pohľadu konkurenčných značiek by si novinka mala dávať pozor predovšetkým na nový Huawei P10 Lite, prípadne jeho menej šviháckeho súrodenca Huawei P9 Lite (2017). Okrem nich je ale táto cenová trieda preplnená rôznorodými modelmi. Máloktorý z nich je ale tak dobré vyrovnaný vo všetkých parametroch ako Moto G5 Plus.

V skratke 5,2-palcový smartfón, ktorý sa môže pochváliť FullHD displejom, čítačkou odtlačkov, pomerne výkonným hardvérom a aj dobre odladeným čistým systémom Android 7.0. To všetko za lákavú sumu okolo 280 eur. Dôležité prednosti Dobré spracovanie

FullHD displej

Čistý a odladený Android 7.0

Kvalitný fotoaparát

3 000 mAh batéria Hlavné nedostatky Chýba USB-C

Hrubšie okraje displeja

Názov zariadenia Moto G5 Plus Rozmery 150,2 x 74 x 7,7 mm Hmotnosť 155 g Uhlopriečka displeja 5,2 palca Technológia a rozlíšenie displeja IPS LCD, FullHD (1 080 x 1 920 bodov, 424 ppi) Čipset Snapdragon 625 Procesor Osemjadrový, Cortex-A53 2,0 GHz Grafické jadro Adreno 506 Operačná pamäť RAM 3 GB Priestor pre dáta 32 GB, podpora microSD Počet súčasne aktívnych SIM 2 SIM Podpora LTE Áno Hlavný fotoaparát 12 Mpx, f/1.7 Sekundárny fotoaparát 5 Mpx, f/2.2 Operačný systém Android 7.0 Nougat Orientačná cena s DPH 280 eur