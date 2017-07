Xperia XZ Premium vie zobrazovať obsah neustále v 4K rozlíšení. Stačí tento trik

Xperia XZ Premium neponúka 4K rozlíšenie stále, dá sa to však zmeniť. Počítajte však so zníženou výdržou na jedno nabitie.

Sony na MWC 2017 vo februári predstavilo novú vlajkovú loď Xperia XZ Premium, ktorá sa okrem iného chválila aj displejom so 4K rozlíšením. Krátko na to nasledovalo však sklamanie, pretože 4K rozlíšenie ponúka telefón len v aplikáciách Album a Video a v aplikáciách tretích strán, ktoré poskytujú 4K obsah a 4K HDR obsah.

Inými slovami, väčšinu času ako napríklad pri prechode menu telefónu, na domovskej obrazovke a vo väčšine aplikácii sa používatelia nepozerajú na 4K rozlíšenie, ale na Full HD rozlíšenie. Existuje však trik, s ktorým sa dá vynútiť, aby smartfón zobrazoval všetok obsah v 4K rozlíšení, píše web Phonearena.

Ak ste majiteľom Xperie XZ Premium, môžete si cez niektorý z diagnostických nástrojov ako napríklad AIDA64 overiť, aké rozlíšenie používa váš mobil. Pravdepodobne zistíte, že ide skutočne o Full HD rozlíšenie 1 920 × 1 080 px.

Ak to chcete zmeniť na 4K, musíte do počítača stiahnuť a nainštalovať nástroj Minimal ADB and Fastboot alebo ADB SDK pre komunikáciu počítača cez príkazový riadok s Android zariadením. Taktiež musíte stiahnuť a nainštalovať najnovší ovládač Google USB.

3 fotografie v galérii Sony Xperia XZ Premium

V ďalšom kroku musíte na svojej Xperii aktivovať ponuku „Pre vývojárov“ a v nej následne zapnúť „Ladenie cez USB“ (USB debugging). Z počítača zapnite Minimal ADB and Fastboot, pripojte mobil k počítaču a na obrazovke mobilu sa zobrazí sa hlásenie, či chcete autorizovať pripojený počítač na ladenie.

Ak ladenie povolíte, v ADB shell okne napíšte príkaz „adb devices“, ktorý zobrazí zoznam pripojených zariadení. Ak ste postupovali správne, mala by v ňom byť aj pripojená Xperia XZ Premium.

3 fotografie v galérii Zoznam pripojených zariadení poskytne príkaz „adb devices“ (zdroj: Phonearena.com

V poslednom kroku v ADB Fastboot okne napíšte príkaz „adb shell“ a následne „wm size 2160x3840“. V tomto momente by displej mobilu mal prebliknúť a malo by sa upraviť jeho rozlíšenie. Obraz však treba ešte prispôsobiť a upraviť škálovanie, čo sa vykoná príkazom „wm density 820“ v ADB shell.

3 fotografie v galérii Zmena rozlíšenia na 4K a späť na FullHD (zdroj: Phonearena.com)

Takto Xperiu XZ Premium donútite, aby pracovala vždy s rozlíšením 4K. Zmena rozlíšenia však bude mať negatívny dopad na výdrž batérie a v náročnejších aplikáciách či najmä hrách sa môže prejaviť aj nedostatok výkonu.

V prípade, že sa budete chcieť vrátiť k Full HD rozlíšeniu treba postupovať analogicky. V ADB shell však treba použiť správne rozlíšenie a následne príkaz „wm density 420“ pre úpravu škálovania.