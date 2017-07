Globálna edícia Nokie 6 neponúkne notifikačnú diódu

Dopyt po notifikačnej dióde mimo čínskeho trhu zrejme nie je natoľko veľký, aby ho ju firma použila v smartfóne.

Spoločnosť HMD Global, ktorá oživila značku Nokia, ešte na konci februára oznámila, že model Nokia 6 prinesie aj na iné svetové trhy a nebude tak len exkluzivitou pre čínsky trh ako doteraz. Aktuálne však vyšlo najavo, že svetové edície telefónu nebudú mať notifikačnú diódu, uvádza portál Nokiamob.

1 fotografia v galérii Nokia 6 (zdroj: HMD Global)

Oznámil to priamo výrobca, ktorý uviedol, že sa rozhodli odstrániť notifikačnú LED diódu po špecifickom prieskume. To by naznačovalo, že zákazníci mimo Číny nie sú veľkými fanúšikmi notifikačnej diódy.

Dióda slúži na zobrazovanie zmeškaných správ, hovorov, e-mailov a podobne. Ak vám napríklad prišla SMS a vy ste si ju neprečítali, rozsvieti sa vám notifikačná dióda, ktorá bude svietiť až kým upozornenie nevymažete alebo správu neprečítate.

Nokia naplno zbrojí: Dohoda s Carl Zeiss aj Xiaomi, nové mobily Obrodená značka by mala ponúknuť prvky, ktoré boli pôvodne pre Nokiu typické. Napríklad veľmi silné fotoaparáty Carl Zeiss.

Notifikačná dióda predchádza tomu, aby ste každých pár minút rozsvietili obrazovku mobilu a kontrolovali zmeškané udalosti. Vďaka dióde viete, či ste niečo zmeškali alebo nie.

Globálne verzie Nokie 6, známe aj pod modelovými označeniami TA-1033, TA-1039, TA-1021 a TA-1025, teda uvedenú funkcionalitu mať nebudú. Mobily by mali byť dostupné aj v Európe už začiatkom augusta.