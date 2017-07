Huawei Mate 10 vraj ponúkne bezrámikový displej, príde v októbri

Mobil by mal doraziť aj s dvojicou objektívov na zadnej strane a s podporou pre rozšírenú realitu.

Aktuálne najnovším modelom série Mate od výrobcu Huawei je Mate 9, ktorý síce má tenké, nevýrazné rámiky okolo displeja, ale predsa len ich má. O jeho nástupcovi sa hovorí, že nebude mať žiadne rámiky okolo obrazovky, tvrdia dodávateľské reťazce z Taiwanu, ktoré cituje portál Yesky.

1 fotografia v galérii Súčasný Mate 9 má štíhle rámy okolo displeja (zdroj: redakcia)

Telefón sa má pridať k rozširujúcemu sa trendu mobilov bez rámika a o podobný dizajn sa má tento rok pokúsiť aj Sony. Rovnako ako u Sony aj u Huawei sa špekuluje o tom, že displej dodá firma Japan Display.

V prípade Huawei by mohlo ísť o 6-palcovú obrazovku s rozlíšením 1 080 × 2 160 px. Ďalšou špekuláciou je čipset. Tým by mal byť model vlastnej produkcie Kirin 970. Chýbať by nemal ani duálny fotoaparát vzadu, skener očnej dúhovky a dokonca ani podpora rozšírenej reality. Aj keď nie je známe, akým spôsobom by mala byť implementovaná.

Huawei má vo zvuky odhaľovať svoje vlajkové lode na jeseň a Mate 10 by mal doraziť v októbri. Cena ani iné parametre nie sú zatiaľ známe.