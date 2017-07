Podiely Androidov: Nougat dvojciferný, vládne však Marshmallow

Najnovší Nougat neustále stúpa, no na obzore je celkom nová verzia tohto mobilného operačného systému.

Aj začiatkom letných prázdnin (v našich končinách) firma Google vydala aktualizované štatistiky jednotlivých verzií (generácií) operačného systému Android. Dá sa z nich rukolapnejšie zistiť, ktorá verzia Androidu je momentálne „najpopulárnejšia“, prípadne ktorá expanduje alebo mieri do úzadia.

Za posledné mesiace sa najviac sleduje posun momentálne aktuálnej generácie tohto operačného systému od Google – čiže verzie Nougat, ktorú na trhu reprezentujú vydania 7.0x a 7.1x. S veľkou slávou (ironicky mienené) sa dá skonštatovať, že podiely Nougat sú konečne dvojciferné. Agregované podiely oboch vydaní Android Nougat dosiahli aktuálny trhový podiel na úrovni 11,5 percenta. Minulý mesiac to bolo 9,5 percenta.

1 fotografia v galérii Ilustračný obrázok (zdroj: Shutterstock.com)

Systému sa však ani zďaleka nevedie tak dobre, ako by mnohí prognózovali. Presadzuje sa len veľmi pozvoľna. V súčasnej situácii to však nie je chyba len Google. Dôležitá je i súčinnosť operátorov a výrobcov zariadení, ktorí majú obvykle prechody na vyššie verzie systému „pod palcom“. Mimochodom, nepotrvá dlho a Android Nougat dostane svojho nástupcu. Už v auguste by sa mal objaviť celkom nový „Android O“.

Aj z tohto podielu je zrejmé, že lídra medzi verziami systému Android musíme hľadať inde. Aktuálne svetu Androidov „vládne“ generácia Marshmallow alias Android 6.0x. Jej podiel stúpol o 0,6 percenta na aktuálnych 31,8 percenta. Dvojkou trhu je generácia Lollipop so súhrnným podielom 30,1 percenta.

V popredí tiež nájdeme verziu KitKat (alias Android 4.4), ktorej podiely sú stále na solídnej úrovni 17,1 percenta, hoci už ide o pomerne starú platformu.

Skoro desatina aktívnych používateľov zariadení so systémom Android však využíva niektorú z ešte starších verzií systému.

Či už ide o Jelly Bean (spoločné podiely 8,1 percenta) alebo Ice Cream Sandwich a Gingerbread (po 0,7 percenta). Tieto doslova „prastaré“ Androidy síce postupne odchádzajú do ústrania, ale len veľmi pomaly.

