Bezdrôtové nabíjanie pre nové iPhony sa vraj oneskorí

Príslušenstvo pre bezdrôtové nabíjanie nových iPhonov vraj dorazí neskôr, alebo bude predávané separátne.

Od nových iPhonov sa okrem iného očakáva, že budú disponovať funkciou bezdrôtového nabíjania. Dobre informovaný bloger John Gruber však tento týždeň na sociálnej sieti Twitter naznačil, že príslušenstvo pre bezdrôtové nabíjanie nestihne prísť spolu s novými telefónmi.

Gruber cituje nemenované zdroje, podľa ktorých Apple nestihne mať technológiu pre bezdrôtové nabíjanie natoľko pripravenú, aby mohol pribaľovať k iPhonom aj patričné príslušenstvo. Induktívna nabíjačka má byť buď predávaná samostatne alebo sa oneskorí a dorazí až s príchodom iOS 11.1, tvrdí Gruber.

Zároveň dodáva, že si nie je vedomý toho, či je na vine softvér alebo hardvér. Keďže však bloger spomína operačný systém iOS 11.1, mohlo by to naznačovať, že iOS 11 ešte nebude pripravený pre bezdrôtové nabíjanie. Ten by mal byť uvedený práve v čase príchodu nových iPhonov.

Hoci sa mnohé Gruberove informácie v minulosti ukázali ako pravdivé, je potrebné brať jeho tvrdenia s rezervou. Apple má stále niekoľko mesiacov na dokončenie iPhonov a všetko nakoniec môže dopadnúť inak.

Zatiaľ nie je ani známy ani presný štandard bezdrôtového nabíjania, ktorý Apple použije. Špekulácie zo začiatku tohto týždňa však naznačujú, že pôjde o štandard Qi a s iPhonmi by sa tak mohli dať používať aj iné kompatibilné nabíjačky. Presný plán Apple je však stále neznámy a svoje telefóny môže obmedziť len na nabíjačky vlastnej výroby.