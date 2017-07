Test Huawei P10 Lite: Výborná voľba

Novinka nadväzuje na dobre naštartovaných predchodcov, predávať sa bude isto výborne.

Možno ani Huawei sám nerátal s tým, akými úspešnými sa stanú Lite verzie jeho vlajkových lodí. Dobrým číslam pomohli akciové ponuky operátorov – v ich rebríčkoch sa P8 Lite a L9 Lite dlhé mesiace držali na najvyšších priečkach. Za popularitou v našich končinách stál dobrý základ v podobe šikovného smartfónu s lákavým pomerom ceny k výbave. Huawei P10 Lite úspešnú šnúru nejde trhať. Je síce drahší, ale pridal aj čosi navyše.

V zaujímavých farbách

Sekne mu to: Páči sa nám nenásilný, no stále zaujímavý dizajnový smer, ktorým sa Huawei uberá. V prípade P10 Lite sa toto výrobca rozhodol ešte viac spestriť, zadná strana je kompletne lesklá. Vyzerá to veľmi dobre, a to vo všetkých štyroch farebných variantoch. My sme na test dostali zaujímavý odtieň modrej, ktorý ihneď púta pozornosť.

19 fotografií v galérii Modrý farebný variant sa na trhu nestratí

Ako ľad: Lesklá zadná strana má aj svoje nevýhody, to je snáď každému jasné. Odtlačkami je posiata už po niekoľkých sekundách a tmavší farebný podklad ich nijak neskrýva. Ešte horší je ale klzký povrch. Ak mobil položíte na stôl, ktorý vodováhu už nejaký čas nevidel, dávajte si dobrý pozor. Inak môže rýchlo skončiť pod ním. Odporúčame investovať do ochranného krytu, toto si priam pýta nehodu.

19 fotografií v galérii Po kúpe odporúčame investovať do kvalitného ochranného obalu – povrch zadnej strany je síce atraktívny, ale veľmi klzký

Pripája sa po starom: Aspoň trochu drsnú oporu ponúkajú matné boky telefónu. Okraje sú zbrúsené, pri dlhšej práci tak v dlani veľmi netlačia. Výrobca do týchto miest tradične umiestnil zámok displeja, ovládač hlasitosti, 3,5mm audio jack, mriežku reproduktora a microUSB konektor. Presne tak, USB-C sa nekoná. Škoda. P10 Lite bude tradične dostupný v dvoch verziách – pre jednu a pre dve SIM karty. V prípade „dual SIM“ verzie je ale slot zdieľaný medzi kartou a pamäťovkou.

19 fotografií v galérii S klávesmi na boku sa pracuje dobre. Škoda ale, že výrobca nepoužil modernejší USB-C konektor

Senzor vzadu: Nezabudlo sa ani na snímač odtlačkov. Narozdiel od väčších súrodencov P10 a P10 Plus sa však nenachádza vpredu, okupuje svoje staré známe miesto na zadnej strane. Každému podľa chuti, my by sme radšej preferovali prednú stranu. Telefón sa takto nedá odomknúť bez zdvihnutia. V ostatných smeroch nemáme námietky, senzor je rýchly, spoľahlivý a ponúka aj viacero doplnkových funkcií. Dajú sa ním napríklad snímať fotky.

19 fotografií v galérii Senzor odtlačkov je stále umiestnený vzadu

Hardvér na úrovni

Displej ako má byť: Pochvalu si novinka zaslúži aj za displej. 5,2-palcová uhlopriečka a FullHD rozlíšenie dnes nie je nič ohromujúce, no tešia nás verné farby, široké pozorovacie uhly a aj dobrá čitateľnosť na priamom svetle. No a Huawei sa nevyhýba ani aktuálnemu trendu zoštíhľovania okrajov, čo sa cení. Štíhlejší mobil padne do dlane určite lepšie.

19 fotografií v galérii Displej neobklopujú zbytočné milimetre po okrajoch

S vlastným čipsetom: Základom hardvérovej výbavy je čipset vlastnej výroby HiSilicon Kirin 658 a osemjadrový procesor. Pamäť RAM má kapacitu 3 GB a pre vlastné dáta máme bez pamäťovky k dispozícii 32 GB. Niečo z toho si ukrojí systém, v konečnom dôsledku nám tak musí stačiť okolo 20 GB. To nie je žiadna diskotéka, ale na mobil strednej triedy je to v poriadku.

19 fotografií v galérii Android 7.0 je obohatený o nadstavbu EMUI

Stabilná nadstavba: Spomínaným systémom je Android v novej verzii 7.0 Nougat, je však od základov prekopaný nadstavbou EMUI. Nepovažujeme to za negatívum, za tie roky ju Huawei dopracoval do podoby, kedy je stabilná, svižná a dá sa povedať, že bezproblémová. Ak by sa vám nepozdávala inak poňatá domovská obrazovka a hlavná ponuka, je možné prepnúť sa na štandardnú „nugátovú“ verziu. Príjemným spestrením je možnosť nastavenia rôznych grafických motívov.

Zaslúžil by si upratať: Hlavnú ponuku využíva Huawei ako priestor na prezentáciu viacerých appiek, ktoré by sme si radšej dobrovoľne podľa potreby doinštalovali. TripAdvisor či Twitter sú ešte ospravedlniteľné, no trojica demoverzii hier je už len čisto otravnou záležitosťou.

19 fotografií v galérii Možnosť voľby grafických motívov oceňujeme, ale bolo naozaj nutné opäť dať do prostredia demo verzie hier? Od tejto kolotočiarskej tradície už väčšina výrobcov upustila

Zábavný foťák

Bez zvučných mien: P10 Lite sa nechváli optikou zvučného mena tak ako jeho vybavenejší súrodenci. Neznamená to ale, že by bol ako fotomobil na zahodenie. 12Mpx snímač so svetelnosťou f/2.2 či predná 8Mpx kamera s f/2.0 nie sú vôbec zlé predpoklady.

Veľmi pekné výsledky: A neostáva to len pri papierových parametroch, slušné sú aj reálne výsledky. Fotkám možno trochu chýbajú farby, no detaily nie a v šere či tme sa dajú nedostatky sčasti dohnať manuálnym režimom. Funkcie ako skrášľovanie tváre, svetelné efekty či časozberné video sú zaujímavými doplnkami, s ktorými sa dá dlho zabávať.

19 fotografií v galérii Hlavný fotoparát podáva solídny výkon, v strednej triede nenájdete veľa smartfónov, ktoré by vedeli fotiť takto dobre

FullHD je maximum: Huawei P10 Lite zhotovuje video v maximálnom rozlíšení 1 080p (FullHD), a to pri frekvencii 30 snímok za sekundu. 4K teda nehrozí, aj keď nie je v tejto triede úplne nevídané. Ponúka ho napríklad konkurenčné Moto G5 Plus. Nemyslíme si ale, že by to malo byť vážnym argumentom pri rozhodovaní.

Slušná výdrž: Celú túto výbavu zásobuje energiou akumulátor s kapacitou 3 000 mAh. Na 5,2-palcový smartfón to vôbec nie je zlé, dva dni výdrže nepredstavujú veľký problém. Pravdaže, ak dostáva mobil na frak, bude na nabíjačke každý večer. Vtedy sa šikne pomerne rýchle nabíjanie, za polhodinku sme na viac než tretine kapacity.

19 fotografií v galérii Huawei P10 Lite: Testovacia snímka

Viac ukážkových fotografií nájdete v galérii >>>

Hodnotenie: Pôjde na dračku

Huawei P10 Lite má všetky predpoklady, aby natiahol šnúru čínskych bestsellerov. Operátori sa tejto príležitosti veľmi radi chytia a ani vo voľnom predaji nezapadne mobil prachom. Oproti starším modelom prináša nielen výbavu navyše, ale aj o niečo lákavejší dizajn. Prekážať bude snáď iba klzká zadná strana a niekto by mohol protestovať aj za senzor umiestnený na zadnej strane. Pochváliť naopak musíme podarenú grafickú nadstavbu a výborný foťák.

Oproti predchodcom P10 Lite trošku zdražel – do predaja prišiel s oficiálnou cenou 329 eur s DPH, čo je asi o 50 eur viac než to bolo pri štarte P9 Lite. Práve túto medzeru v cene má vyplniť lacnejší, ale menej štýlový a o vlások horšie vybavený model Huawei P9 Lite (2017). Vážnym konkurentom ale bude aj Moto G5 Plus s veľmi podobnou cenou i výbavou, za pozornosť ale stojí aj príbuzný Honor 8 s duálnym fotoaparátom.

Huawei P10 Lite na testovanie zapožičal Telekom.

V skratke Nástupca úspešných „Lite“ modelov od Huawei nesklamal, z Číny tak opäť prichádza smartfón s vydareným dizajnom, slušnou výbavou a tiež lákavou cenou.



Ak hľadáte mobil v strednej triede, lepšia voľba zrejme tak skoro nepríde. Dôležité prednosti Zaujímavý dizajn

Kvalitné vyhotovenie

Stabilný a dobre vyladený systém

Podarená grafická nadstavba

Veľmi dobrý fotoaparát

Pekný FullHD displej Hlavné nedostatky Zbytočné aplikácie v ponuke

Príliš klzká zadná strana

Oproti P9 Lite zdražel

Názov zariadenia Huawei P10 Lite Rozmery 146,5 x 72 x 7,2 mm Hmotnosť 146 g Uhlopriečka displeja 5,2 palca Technológia a rozlíšenie displeja LTPS IPS LCD, FullHD (1 080 x 1 920 bodov, 424 ppi) Čipset HiSilicon Kirin 658 Procesor Osemjadrový (4 jadrá Cortex-A53 1,7 GHz, 4 jadrá Cortex-A53 2,36 GHz) Grafické jadro Mali-T830MP2 Operačná pamäť RAM 3 GB Priestor pre dáta 32 GB, podpora microSD Počet súčasne aktívnych SIM 2 SIM Podpora LTE Áno Hlavný fotoaparát 12 Mpx, f/2.2 Sekundárny fotoaparát 8 Mpx, f/2.0 Operačný systém Android 7.0 Nougat, nadstavba EMUI Orientačná cena s DPH 280 eur