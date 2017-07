Uniknuté rendery ukazujú LG V30. Dvojica displejov na nich nie je

Na renderoch nie je vidieť dvojicu displejov, potvrdzujú však dva objektívy.

Po smartfóne G6 sa LG chystá uviesť tento rok svoju druhú vlajkovú loď, ktorou bude model V30. Špekulácie o parametroch počúvame už niekoľko mesiacov, teraz však unikli priemyselné rendery telefónu založené na CAD návrhu, ktoré zverejnil @OnLeaks.

Podľa renderu to vyzerá tak, že telefón nemá dvojicu displejov, ktorú mali predchodcovia V10 a V20. To by bolo v súlade s poslednými informáciami o zariadení, aj keď koncom mája sa ešte hovorilo o tom, že aj V30 bude mať sekundárny displej.

Okolo displeja by mal byť tenký rámik a na renderoch nie je vidieť fyzické tlačidlo domov. To bude zrejme dotykové v displeji. Render tiež potvrdzuje dvojicu hlavných objektívov vzadu, vedľa ktorých by mal sídliť LED blesk.

Nabíjanie bez kábla?

Pod objektívmi vidieť aj okrúhly snímač odtlačkov prstov. Na spodnej hrane zariadenia je USB port typu C, na hornej hrane nájdeme 3,5mm audio jack. Ten istý zdroj, ktorý zverejnil render, hovorí aj o podpore bezdrôtového nabíjania, o čom sa špekulovalo už koncom júna.

Render neodhaľuje žiadne hardvérové špecifikácie prístroja, no predošlé odhady hovoria o použití 6-palcového displeja s pomerom strán 18:9, o čipsete Snapdragon 835, 4 či 6 GB RAM a 64 GB vstavanej pamäte. Mobil by mal doraziť na konci augusta.