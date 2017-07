Chystaný Apple iPhone spravil z tohto muža miliardára

86-ročný Morris Chang je označovaný aj za otca čipového priemyslu na Taiwane.

Šéf popredného svetového výrobcu čipov si údajne môže mädliť ruky. Vzhľadom na rast hodnoty spoločnosti ktorú vedie, mal totiž jeho osobný majetok prekročiť magickú hranicu jednej miliardy dolárov.

1 fotografia v galérii Morris Chang, zdroj: bloomberg.com Reč je o spoločnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a tým „šťastlivcom" je 86-ročný zakladateľ a zároveň šéf tejto firmy Morris Chang. Na tému upozorňujú Bloomberg.com či Phonearena.com.

Hodnota akcií TSMC za posledné mesiace stúpla o celých 27 percent. Ide o výsledok optimizmu investorov vkladaný do očakávaných iPhonov od Apple – v ich útrobách totiž máme nájsť čip A11, ktorý pre Apple produkuje práve TSMC.

Z dlhodobého horizontu sa však veľa očakáva aj od čipových riešení pre automobily či takzvaného internetu vecí. Spoločnosť však medializované informácie o majetku jej šéfa nekomentovala.

Absolvent slávnej Massachusetts Institute of Technology Morris Chang je často označovaný aj za „otca čipového priemyslu“ na ostrovnom Taiwane. TSMC, založená v roku 1987, bola jednou z vôbec prvých spoločností, ktoré začali budovať továrne za účelom výroby „zákazníckych čipov“ – čiže na základe dizajnov určených pre ich zákazníkov. Napriek vyššiemu veku je vo svojej firme naďalej aktívny na najvyšších poschodiach jej vedenia.

Chystaná nová generácia telefónu iPhone od Apple má byť predstavená v septembri, no už teraz „múti vodu“. A to v rôznych smeroch. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že takzvaný iPhone 8 by mohol byť pre Apple revolučný. Okrem iného kvôli použitiu OLED displeja (ako alternatívy za klasické LCD panely), aj keď možno bude OLED displej dostupný len pre vybrané verzie/modely nového iPhonu (resp. nových iPhonov).

Spomína sa aj podpora pre bezdrôtové nabíjanie, hoci údajne jeho podpora môže až pár mesiacov meškať. Tento rok si navyše Apple pripomína desiate výročie od predstavenia a zároveň uvedenia na trh prvého iPhonu – ktorý rozhodne zmenil svet mobilných telefónov. Či už ide o dizajn smartfónov, ovládanie alebo príchod špecializovaného obchodu pre platformu.

V útrobách nových iPhonov máme nájsť spomínané čipy A11, ktoré by mali priamo nadviazať na prvé 10nm čipy A10X. Predpokladá sa, že A11 prinesie ďalšie výkonové vylepšenia (z pohľadu výpočtového i grafického výkonu) a zároveň prispeje k zníženiu spotreby zariadenia.