Nový iPhone bude možno stáť aj viac ako 1000 eur

Okrem najnovšieho modelu spoločnosť údajne vydá i aktualizovaný iPhone 7s a 7s Plus.

Dvaja z najspoľahlivejších informátorov pokrývajúcich správy o budúcich produktoch Applu pred niekoľkými dňami publikovali svoje najnovšie predpovede.

Ming-Chi Kuo, na ktorého odkazuje napríklad MacRumors, a Mark Gurman píšuci pre Bloomberg očakávajú, že Apple na jeseň predstaví až tri nové modely. Nový model bez domovského tlačidla a s OLED displejom doplní aktualizovaný iPhone 7s a 7s Plus, teda tradičné „s-kové“ verzie súčasných modelov.

2 fotografie v galérii Displej na najnovšom iPhone by mal pokrývať takmer celú prednú časť (zdroj: idropnews.com)

Niektorí komentátori upozorňujú, že si ťažko predstaviť, že by Apple aktualizované modely odrazu zlacnel. Nový iPhone s OLED displejom, ktorý chce Apple prezentovať ako svoju vlajkovú loď, tak bude musieť byť ešte drahší.

Aktuálny iPhone 7 sa v nemeckom Apple Store predáva za ceny od 759 eur do 979 eur podľa veľkosti kapacity. Väčší iPhone 7 Plus stojí od 899 eur do 1119 eur. Apple si medzi jednotlivými modelmi necháva cenový rozstup aspoň 100 eur, takže najmodernejší iPhone bude musieť stáť minimálne 999 eur, ak nie ešte viac.

Chystaný Apple iPhone spravil z tohto muža miliardára 86-ročný Morris Chang je označovaný aj za otca čipového priemyslu na Taiwane.

Ponuka a dopyt

Predpokladá to i známy bloger venujúci sa značke Apple John Gruber. Pripomína, že konečnú cenu produktov neurčuje iba cena komponentov, výroby a marža predajcu, ale i zákon ponuky a dopytu. „Nemožno hovoriť o parametroch a cene iPhonu a nezohľadniť pritom množstvo (v akom sa vyrába),“ píše.

Už skôr sa hovorilo, že Apple možno najnovší iPhone vzhľadom na mnohé nové súčasti v ňom nedokáže vyrábať v dostatočnom množstve. Dopyt by tak bol vyšší ako ponuka a zdvihnutie ceny by bolo prirodzeným riešením. Tí pre ktorých by cena bola privysoká, budú môcť siahnuť po aktualizovaných modeloch.

2 fotografie v galérii Nový iPhone bude zrejme obzvlášť drahý. Spoločnosť preto uvedie i aktualizované minuloročné verzie (zdroj: Engadget.com)

MobilMania.sk komentuje: Nerovný boj Apple zvádza s konkurenčnými výrobcami smartfónov tak trochu nerovný zápas. Ponúka telefóny za porovnateľné ceny a s porovnateľnými parametrami, ako napríklad Samsung, Huawei či ďalší, no každoročne ich musí v krátkom čase dodať podstatne väčšie množstvo. Za posledný štvrťrok sa predalo 80 miliónov iPhonov. Akákoľvek súčiastka, ktorú Apple v iPhone použije, sa musí dať vyrobiť v náklade desiatok miliónov kusov mesačne. Applu hrozí, že smartfóny iných výrobcov môžu mať modernejšie súčasti a predávať sa za nižšiu cenu iba preto, že ich daná spoločnosť skrátka nie je nútená vyrobiť tak veľa. Vyčleniť z ponuky „Pro“ model za prémiovú cenu by tento problém aspoň vyriešilo. Ak to Apple skutočne urobí, bude zaujímavé sledovať, čo kalifornská firma v tejto cenovej kategórii dokáže ponúknuť. Väčšina ďalších informácií oboch expertov sa zhoduje s tými, ktoré boli známe už skôr. Podľa analytika KGI Securities Ming-Chi Kua bude displej na novom iPhone pokrývať prakticky celú jeho prednú stranu s výnimkou výrazu na predný fotoaparát a senzory.

Nový systém rozpoznávania tváre

Zariadenie nebude mať hardvérové domovské tlačidlo. Istý čas sa predpokladalo, že senzor odtlačkov prstov, ktorý sa v ňom nachádza, by sa mohol presunúť pod displej či na zadnú stranu, no analytik tieto dohady vyvracia.

Je podľa neho možné, že namiesto Touch ID bude nová vlajková loď Applu overovať totožnosť novým systémom rozpoznávania tváre. To isté očakáva i Mark Gurman.

Bezdrôtové nabíjanie pre nové iPhony sa vraj oneskorí Príslušenstvo pre bezdrôtové nabíjanie nových iPhonov vraj dorazí neskôr, alebo bude predávané separátne.

Systém by mal plne nahradiť Touch ID vrátane autentifikácie pri platbách cez Apple Pay či nákupe aplikácií a ďalšieho obsahu. Gurman uvádza, že podľa jeho informátorov rozpozná tvár v priebehu niekoľkých stoviek milisekúnd.

Novinár tiež uvádza, že nový procesor, pravdepodobné nazvaný A11, bude vyrábaný 10nm výrobným procesom.