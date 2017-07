Xiaomi Redmi 5: Rozsiahly únik potvrdil parametre

K dispozícii sú zároveň aj obrázky chystaného telefónu.

Na sociálnej sieti Weibo sa objavili podľa všetkého uniknuté oficiálne obrázky (propagačné materiály), ktoré detailne predstavujú ešte neuvedený telefón Xiaomi Redmi 5. Odhaľujú dizajn, parametre aj ceny očakávanej novinky. Na tému upozorňuje web GSMArena.com.

2 fotografie v galérii zdroj: Weibo

Xiaomi Redmi 5 by na základe týchto materiálov mal ponúkať dvojicu čipsetov aj RAM konfigurácií. Jedna zahŕňa Snapdragon 625 (2 GHz) s 3 GB RAM, druhá Snapdragon 630 (2,2 GHz) párovaný so 4 GB RAM. Priestor pre dáta bude mať kapacitu 16 / 32 GB pre 3 G RAM a 64 GB pri verzii so 4 GB operačnej pamäte. Nechýba podpora microSD kariet ani dvoch SIM.

Novinka ďalej ponúkne 5-palcový IPS displej s rozlíšením Full HD, 16-megapixelový fotoaparát na zadnej strane, prednú 5-megapixelovú kameru či batériu s kapacitou 3 680 mAh. Operačným systémom bude Android 7.1.1 Nougat (samozrejme, nad ním platforma MIUI).

2 fotografie v galérii zdroj: Weibo

Únik prezrádza aj ceny, ktoré môžeme očakávať. Základný model s 3 GB RAM a 16 GB flashu sa bude zrejme ponúkať okolo hranice 110 eur po prepočte, stredný variant s 3 GB RAM a 32 GB flashu vyjde na cca. 134 eur a napokon prevedenie so 4 GB RAM a 64 GB flashu by malo stáť cca. 142 eur.