Meizu Pro 7 s dvoma displejmi aj fotoaparátmi príde čoskoro

Novinka bude predstavená ešte v priebehu tohto mesiaca.

Čínska firma Meizu začala rozposielať pozvánky na špeciálnu prezentáciu, ktorá sa bude konať 26. júla. V rámci nej má byť predstavený minimálne jeden špičkový smartfón. Pôjde o model Meizu Pro 7. Zároveň bude zrejme predstavený aj väčší „brat“ v podobe Meizu Pro 7 Plus.

Rodina Meizu Pro 7 má byť špecifická najmä tým, že ponúkne nielen duálny fotoaparát na zadnej strane, ale predovšetkým hneď dvojicu displejov.

No kým väčšina sekundárnych displejov má podobu tenkého informačného pásu nad hlavnou zobrazovacou jednotkou, tentoraz sekundárny displej nájdeme na zadnej strane.

2 fotografie v galérii zdroj: Fonearena

Druhý displej však nebude zhruba rovnako veľký ako hlavný displej – bude o poznanie menší. Mal by plniť úlohy doplnkového informačného displeja, ale tiež pomáhať pri snímaní snímok a vhodný by mal byť napríklad aj hranie (jednoduchších) hier. Úniky síce jasne naznačili, že displej bude farebný, no napriek tomu sa objavili aj správy o použití E Ink displeja.

Meizu Pro 7 má disponovať 5,2-palcovým hlavným displejom, kým Pro 7 Plus zrejme dostane 5,7-palcový. K tomu sa pridá čipset Helio X30, USB port typu C, 3,5mm jack pre slúchadlá, snímač odtlačkov prstov či už spomínaný duálny fotoaparát. Má pozostávať z dvojice 12-megapixelových senzorov od Sony (IMX386 a IMX286). Predná kamera bude 16-megapixelová, pripomína web Fonearena.com.

2 fotografie v galérii zdroj: Fonearena

Orientačná cena Meizu Pro 7 sa očakáva okolo hranice 400 eur, väčší model má stáť do 500 eur. Na výber majú byť rôzne verzie – z pohľadu farieb aj pamätí.