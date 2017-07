Únik naznačil Xiaomi 5X, zrejme ide o prvý smartfón novej línie

Novinka by mala disponovať 5,5-palcovým displejom či čipsetom Snapdragon 625.

Na internete sa objavil uniknutý propagačný materiál čínskej firmy Xiaomi, ktorý naznačuje predstavenie ďalšieho telefónu. Mal by byť známy ako „5X“, uvádza web GSMArena.com.

2 fotografie v galérii zdroj: Gizmochina.com

Nie je pritom vylúčené, že pôjde o prvého reprezentanta novej značky alebo skôr línie v rámci ponuky produktov Xiaomi. O jej predstavení sa začalo hlasnejšie šepkať pred pár dňami. Vtedy sa však spomínalo, že prvý reprezentant tejto línie bude známy ako „Xiaomi X1“.

Nová značka/línia by doplnila súčasné Mi a Redmi, pričom má byť silno orientovaná na klasický (čiže nie on-line) predaj. Xiaomi síce žalo úspechy práve so systémom on-line predaja svojich zariadení, no trend posledných mesiacov i rokov jasne naznačuje, že dôležitá je aj veľmi silná podpora off-line distribučných kanálov. Vrátane otvárania nových kamenných obchodov.

Novinka by mala disponovať čipsetom Snapdragon 625, 5,5-palcovým displejom s Full HD rozlíšením či 4 GB RAM. Chýbať nemá ani duálny fotoaparát, snímač odtlačkov prstov bude podľa všetkého na prednej strane.

2 fotografie v galérii zdroj: Gizmochina.com

Zároveň sa objavujú správy aj o vylepšenej verzii „Xiaomi 5X“. Tento telefón má disponovať čipsetom Snapdragon 660, 6 GB RAM, duálnym fotoaparátom (12 MP senzory) a 16-megapixelovou kamerou.

Telefón, resp. telefóny so systémom Android Nougat (MIUI 9) by mali byť uvedené ešte tento mesiac.