Nové iPhony: Údajný sklz vo výrobe aj možný neskorší príchod na trh

Za omeškaním iPhone 8 má byť problém s integrovaním snímača odtlačkov prstov do OLED displeja.

Nadchádzajúce trio nových iPhonov sa už údajne čoskoro začne sériovo vyrábať, informoval portál DigiTimes s odvolaním na čínsky web Economic Daily News. Dva menšie iPhony by mohli doraziť včas, veľký 5,8-palcový model s OLED displejom sa však má omeškať až do novembra.

Môže za to údajne nedostatočný objem výroby v továrňach Pegatronu, Foxconnu a Wistronu. Od Apple sa očakáva, že tento rok uvedie rovno tri nové iPhony. Dva z nich sú označované ako iPhone 7s a iPhone 7s Plus a ponesú 4,7-palcový a 5,5-palcový LCD displej.

Vrcholom má byť 5,8-palcový model označovaný zatiaľ ako iPhone 8, ktorý má mať OLED displej takmer úplne bez rámikov. Drvivú väčšinu výrobu tohto modelu - až 95 % - má zastrešovať Foxconn. Pre menšie modely si rezervoval 5 %.

Pegatron sa sústredí na 4,7-palcový iPhone 7s, z ktorého vyrába vraj 65 %. OLED modelu venuje len malú časť výroby. Tretím partnerom je Wistron, ktorý bude vyrábať najmä 5,5-palcový variant.

Problematický snímač?

Objem výroby menších iPhonov by mal dosiahnuť plné obrátky v auguste, čo je údajne jeden až dva mesiace neskôr, ako býva u Apple zvykom. Horšie je to s väčším modelom iPhone 8, ktorý by sa vraj mal byť dostupný (na trhu) až v novembri, teda dva mesiace po zvyčajnom uvedení iPhonov. Nejde pritom prvýkrát, čo sa november skloňuje v súvislosti s uvedením iPhonov.

Problémom má byť údajne najmä integrácia snímača odtlačkov prstov TouchID do OLED displeja, čo je podľa viacerých zdrojov pre Apple technologický problém. Foxconn a Pegatron sa odmietli k špekuláciám vyjadrovať.