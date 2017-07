Amazon naznačuje, ako bude vyzerať Galaxy S8 Active

Hoci telefón už viackrát unikol na fotkách, Samsung jeho existenciu stále tají.

Uvedenie smartfónu Samsung Galaxy S8 Active je zrejme veľmi blízko, pretože v obchode Amazon sa už objavuje ochranná fólia pre jeho displej. Spolu s ňou bola prezradená aj podoba samotného smartfónu.

1 fotografia v galérii Ochrana displeja pre Galaxy S8 Active sa začne predávať 1. augusta (zdroj: Amazon)

O aktívnej verzii Galaxy S8 sa hovorí od mája, kedy aj prvýkrát unikla fotografia zariadenia. V polovici júna sa mobil objavil v porovnávacom teste, čo znovu potvrdilo jeho existenciu.

Súčasná podoba telefónu sa zhoduje s tou z mája. Takže šanca, že sa naozaj pozeráme na Galaxy S8 Active, je ešte vyššia. Telefón už v USA získal certifikáciu od Amerického telekomunikačného úradu (FCC) a obal n displej sa začne predávať 1. augusta.

To by mohlo znamenať, že aj samotný smartfón bude uvedený niekedy v tomto období. Mobil by mal mať čipset Snapdragon 835, 4 GB RAM, 12Mpx fotoaparát a operačný systém Android Nougat 7.0.