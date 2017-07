4ka dáva k novým SIM neobmedzené dáta. Do záveru leta

Surfovanie je zadarmo vo vlastnej sieti aj v sieti roamingového partnera.

Operátor 4ka spustil letnú akciu na prilákanie nových zákazníkov. Všetkým, ktorí si medzi 21. júlom a 31. augustom zakúpia novú SIM kartu alebo prenesú číslo od iného operátora a dobijú si kredit najmenej 4 eurami, umožní neobmedzené surfovanie.

Dátovať bude možné vo vlastnej sieti najmenšieho operátora aj v národnom roamingu, teda v 2G režime v sieti Orange.

Technické podrobnosti ponuky operátor nezverejnil. Či bude uplatňovať nejaké zásady korektného používania (FUP), resp. iné obmedzenie na prenesené dáta, aktuálne zisťujeme.

Do polovice septembra, len pre SR

Akcia je platná do 15. septembra. Následne sa surfuje za štandardné ceny, teda 4 centy za megabajt dát alebo s dátovými balíčkami. Najmenší, s 1 GB vo vlastnej sieti, stojí jedno euro.

Pripomíname, že v 4ke napriek regulácii neplatia rovnaké podmienky na internetovanie v EÚ a ani túto akciu v jej krajinách nemožno využiť.

Po aktivácii e-mailom

Postup získania výhody neobmedzeného surfovania zadarmo je trošku krkolomný. Po aktivovaní karty a jej dobití minimálnym požadovaným kreditom je potrebné zaslať e-mail so žiadosťou na adresu chcem@nekonecnedata.sk. Do predmetu e-mailu treba uviesť aktuálne zakúpené telefónne číslo 4ky alebo prenesené číslo do 4ky a posledné štvorčíslie SIM karty – teda napríklad 0950999999 1234.

Od operátora už zisťujeme odpovede na doplňujúce otázky. Článok budeme aktualizovať.