Facebook zrejme chystá telefón. Bude ako skladačka

Projekty modulárnych telefónov Ara od Google možno predsa len ožije.

Facebook po prieniku napríklad do sveta virtuálnej reality chystá ďalšie zaujímavé prekvapenie. Tentoraz by mohlo ísť o mobilný telefón. Nepôjde však o bežný telefón, ktorých sú na trhu stovky. Facebook podľa všetkého koketuje s možnosťou predstavenia modulárneho telefónu. Na tému upozornili Phonearena.com či Fonearena.com.

Dôkazom, že Facebook pracuje práve na modulárnom telefóne, má byť podaný patent u americkej USPTO. Popisuje mobilné zariadenie, ktoré umožní jednoduchým spôsobom vymieňať rôzne komponenty.

2 fotografie v galérii Oživí Facebook projekt Ara? zdroj: USPTO

Moduly v patente zahŕňajú dotykový displej, reproduktor, mikrofón aj navigačný GPS modul. Jednotlivé moduly by sa mohli tlačiť na 3D tlačiarni. Zariadenie bude zároveň meniť svoju funkcionalitu stiahnutím aktualizačného softvéru, ktorý vezme do úvahy pridané či vynovené moduly telefónu.

Myšlienka modulárneho telefónu sama o sebe nie je nová, keďže modulárne telefóny intenzívne chystal Google v rámci projektu Ara. Napokon sa však mobily nedostali do bežného predaja. Problémov bolo viac – výsledná cena, zaistenie pevného uchytenia komponentov, kompatibilita.

Na prvý pohľad však vyznieva myšlienka modulárnych telefónov rozumne. Nemusíme napríklad vymeniť celý smartfón, pokiaľ máme záujem napríklad len vylepšiť fotoaparát. No pokiaľ by bol celý modulárny telefón alebo samotné moduly veľmi drahé (čo hrozilo práve pri projekte Ara), bolo by lacnejšie si jednoducho kúpiť novší mobil...

Ako sa s týmito výzvami potenciálne popasuje Facebook, ukáže až vývoj. Patent však na druhej strane ešte nemusí znamenať reálny produkt pre trh.