Galaxy Note 8 má dostať špeciálnu Emperor edíciu

Samotný tabletofón bude predstavený na sklonku augusta.

Chystaný tabletofón Galaxy Note 8 od Samsungu sa podľa dostupných správ bude ponúkať aj v špeciálnej high-endovej verzii. Bude označená ako „Emperor Edition“, uvádza web GSMArena.com.

Galaxy Note 8 v prevedení Emperor Edition ponúkne až 8 GB operačnej pamäte RAM a 256 GB vnútorného flash priestoru. Základná konfigurácia pritom ponúkne kombináciu 6 GB RAM a 64 GB flashu.

Táto verzia by však mala byť – oficiálne – dostupná možno len na dvoch trhoch: domácom juhokórejskom a čínskom. Existovať však má aj prevedenie so 128 GB flashu, ktoré by malo byť dostupné v rôznych krajinách. Mimochodom, slot na pamäťové karty microSD má byť naďalej prítomný.

Novinka Galaxy Note 8 Emperor Edition sa má dodávať vo farebných verziách Black, Blue a Grey (resp. aj vo farbe Deep Blue). Očakávať však možno už ceny vysoko cez 1 000 eur.

Samotný Galaxy Note 8 bude oficiálne predstavený 23. augusta.