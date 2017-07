Meizu Pro 7 a Pro 7 Plus: Dva displeje aj duálny fotoaparát

Zariadenia sa líšia vybranou výbavou aj uhlopriečkami displejov. Viaceré prvky sú však spoločné.

Čínska firma Meizu podľa očakávaní oficiálne predstavila svoj novú vlajkovú loď – resp. dva produkty: Pro 7 a vylepšený model Pro 7 Plus. U oboch modelov sa potvrdili predchádzajúce úniky. Ponúknu hneď dvojicu displejov a tiež duálny fotoaparát na zadnej strane.

Základný model Pro 7 disponuje hlavným 5,2-palcovým Super AMOLED displejom s rozlíšením Full HD. Pro 7 Plus naproti tomu má väčší 5,7-palcový Super AMOLED displej už s Quad HD rozlíšením.

5 fotografií v galérii Meizu PRO 7 má hlavný 5,2-palcový displej

U oboch zariadení je však spoločný sekundárny displej, ktorý nájdeme – trochu netradične – na zadnej strane. Nemá tak podobu informačného pásu nad hlavným displejom ako je tomu napríklad u LG V20. Sekundárny displej je tiež Super AMOLED, pričom má uhlopriečku 1,9 palca. Primárne by mal slúžiť na informovanie – zobrazí napríklad aktuálne počasie, čas alebo iné notifikácie zo systému.

5 fotografií v galérii Meizu PRO 7 Plus má 5,7-palcový hlavný displej

Číslo dva môžeme použiť aj pri popise hlavného fotoaparátu na zadnej strane. Je duálny, pričom pozostáva z dvojice 12-megapixelových senzorov. Jeden zachytáva snímky farebne, druhý je monochromatický. K tomu sa ešte pridáva predná 16-megapixelová selfie kamera.

5 fotografií v galérii Meizu PRO 7: Nechýba duálny fotoaparát

Meizu Pro 7 sa bude predávať v rôznych konfiguráciách nielen z pohľadu pamätí, ale aj čipsetu. Základná verzia totiž disponuje osemjadrovým čipsetom MediaTek Helio P25, ktorý bude párovaný so 4 GB RAM a 64 GB flashu. Zároveň však bude existovať aj prevedenie s desaťjadrovým čipsetom MediaTek Helio X30, ktorý bude párovaný so 4 GB RAM a 128 GB flashu.

Väčší brat Meizu Pro 7 Plus má len desaťjadrový čipset Helio X30, pamäť RAM má 6 GB a vnútorný flash priestor 64 alebo 128 GB (UFS 2.1).

5 fotografií v galérii Meizu PRO 7

V kovových telách nájdeme aj batérie s pomerne vysokými kapacitami. V prípade Pro 7 Plus ide o batériu s kapacitou 3 500 mAh, ktorá sa vďaka technológii rýchleho nabíjania (mCharge 4.0) má nabiť na 70 percent svojej kapacity za 30 minút (25 W nabíjačka). Menší model Pro 7 má batériu s kapacitou 3 000 mAh a tiež podporuje rýchle nabíjanie.

5 fotografií v galérii Meizu PRO 7 Plus

Meizu Pro 7 a Pro 7 Plus sa budú ponúkať vo farebných verziách Black, Silver, Gold aj Red. Ceny by mali štartovať od zhruba 400 eur po cca. 600 eur za najlepšie vybavenú Pro 7 Plus verziu. Predaj (na domácom čínskom trhu) začne 5. augusta, písali Fonearena.com či Gizmochina.com.

Meizu PRO 7 v skratke Displej 5,2-palcový (1 920 × 1080 pixelov), Full HD, Super AMOLED; sekundárny 1,9-palcový (240 × 536 pixelov), 307 PPI, Super AMOLED Čipset osemjadrový MediaTek Helio P25 (2,5 GHz) s Mali-T880 GPU alebo desaťjadrový MediaTek Helio X30 (2,6 GHz) s PowerVR 7XTP-MP4 GPU Pamäť 4 GB LPDDR4x RAM, 64 GB (eMMC5.1) alebo 128 GB (UFS 2.1) Fotoaparát duálny 12 MP (RGB a monochromatický), dvojtónový LED blesk, f/2.0, 1.25um veľkosť pixelov, senzory Sony IMX386, PDAF, predná 16 MP kamera so svetelnosťou f/2.0 Konektivita a iné 4G VoLTE , WiFi 802.11 ac (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, USB typu C, snímač odtlačkov prstov, Cirrus Logic CS43130 Smart PA zosilňovač, podpora dvoch SIM kariet Operačný systém Flyme OS 6 založený na Android Nougat Batéria 3 000 mAh, podpora rýchleho nabíjania mCharge Rozmery 147,62 × 70,72 × 7,3 mm Hmotnosť 163 g