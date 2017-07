Chystané véčko Samsung W2018 vraj dostane oveľa lepšie parametre

Hovorí sa napríklad o nasadení čipsetu Snapdragon 835.

Chystaný smartfón véčkovej konštrukcie W2018 od juhokórejského Samsungu sa opäť dostal do pozornosti médií. Tentoraz zdroj @mmddj_china na sieti Twitter priniesol aktualizované informácie ohľadne hardvérovej výbavy telefónu. Na tému upozorňujú Gizmochina.com či GSMArena.com.

Po novom údajne má platiť, že Samsung W2018 dostane výkonný čipset Snapdragon 835, ktorý bude párovaný so 6 GB RAM a 64 GB flashu.

Pokiaľ by sa informácia potvrdila, chystané véčko by si výkonovo výrazne polepšilo. V máji totiž z databázy čínskeho regulátora TENAA vyplynulo, že zariadenie by malo využívať „len“ Snapdragon 821AB a 4 GB RAM.

Ďalšie parametre by mali zahŕňať 4,2-palcové Super AMOLED displeje s Full HD rozlíšením, 64 GB flashu, 12 MP / 5 MP fotoaparát, resp. kameru či batériu s kapacitou 2 300 mAh. Z pohľadu operačného systému sa spomínal len starší Android 6.0 Marshmallow.