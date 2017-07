Chystaná Nokia 8: Nové porovnávacie testy, živé foto

Nová Nokia 8 by mala byť predstavená tento mesiaca.

Konzorcium HMD Global by malo predstaviť svoju vlajkovú loď v podobe modelu Nokia 8 už čoskoro – 16. augusta. Medzičasom sa ohľadne spomínaného telefónu objavujú stále nové informácie.

Najnovšie sa telefón (avšak pod označením Nokia 9, resp. pod modelovým označeniami TA-1004, TA-1012, TA-1052) objavil v porovnávacom teste GFXBench. Na trhu by sa ale mal ponúkať ako „Nokia 8“. Na tému upozorňujú GSMArena.com či Fonearena.com.

4 fotografie v galérii zdroj: GFXBench

Modely TA-1004 a TA-1052 sa zároveň objavili aj v ďalšom porovnávacom teste AnTuTu.

4 fotografie v galérii zdroj: AnTuTu

Z týchto a predchádzajúcich informácií sa dá vytvoriť plastickejší obraz o tom, čo nová high-endová Nokia ponúkne.

Okrem iného pôjde o 5,3-palcový Quad HD displej, výkonný čipset Snapdragon 835 párovaný minimálne so 4 GB RAM či duálny 12-megapixelový (alebo 13-megapixelový) fotoaparát na zadnej strane. Predná selfie kamera má byť tiež 12-megapixelová, resp. 13-megapixelová. V tomto sa údaje rozchádzajú. V porovnávacích testoch však nejde o nič neobvyklé. Fotoaparát má využívať optiku Zeiss, čo bolo uvádzané už predtým. Ide o výsledok kooperácie.

4 fotografie v galérii zdroj: OnLeaks

Ďalej nie je vylúčená dostupnosť verzie so 6 GB RAM, 128 GB flashu, chýbať nemá snímač odtlačkov prstov, operačným systémom má byť Android 7.1.1 (Nougat).

Za spomenutie stojí aj informácia, podľa ktorej sa v ponuke Taobao (čínska obdoba eBay) objavila inžinierska vzorka práve telefónu Nokia 8. Malo by však ísť o raný prototyp v prevedení Gold with Copper.

4 fotografie v galérii zdroj: OnLeaks

Nejasnosti stále panujú aj ohľadne ceny. Hoci pôvodné správy naznačovali, že Nokia 8 sa bude na európskom trhu ponúkať s cenovkou smerujúcou k hranici 600 eur, teraz to skôr vyzerá na „príklon“ k hranici 500 eur. Možno to bude 520 eur. Na výber majú byť tiež rôzne farebné prevedenia: „Blue“, „Steel“, „Gold with Blue“ a „Gold with Copper“.