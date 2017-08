Moto G5S a G5S Plus: Väčšie displeje, vylepšené fotoaparáty

Oba telefóny zároveň prinášajú kovovú unibody konštrukciu.

Spoločnosť Lenovo v rámci značky Moto prináša na trh dvojicu mobilných noviniek s označením Moto G5S a Moto G5S Plus. V oboch prípadoch ide o smartfóny, ktoré priamo nadväzujú na modely Moto G5 a Moto G5 Plus. Tie boli predstavené relatívne nedávno – v rámci konania februárového mobilného veľtrhu MWC 2017 v Barcelone.

Označenie „S“ v názve znamená vylepšenie vybraných parametrov a tiež konštrukcie. Po novom už nejde o kombináciu plastu a kovu, ale celokovovú (hliníkovú) unibody konštrukciu.

14 fotografií v galérii Moto G5S

Moto G5S prináša väčší 5,2-palcový (predným 5-palcový u G5) displej s rozlíšením Full HD. O niečo sa zväčšila aj batéria, ktorá už nemá kapacitu 2 800 mAh, ale rovno 3 000 mAh. Výrobca tiež sľubuje rýchle nabíjanie (TurboPower) – po 15 minútach nabíjania získame ďalších 5 hodín výdrže.

14 fotografií v galérii Moto G5S

K dispozícii tiež máme 3 GB RAM a 32 GB flash priestoru, zadný fotoaparát je po novom 16-megapixelový.

Na druhej strane, novinka opäť ponúkne osemjadrový Snapdragon 430. Predná selfie kamera je 5-megapixelová, pričom k dispozícii máme aj LED blesk.

Zariadenie sa bude ponúkať na trhu vo farebných prevedeniach Lunar Grey a Fine Gold, pričom jeho cena bola stanovená na 249 eur. Predaj by mal odštartovať ešte tento mesiac.

Moto G5S v skratke Displej 5,2-palcový (1 920 × 1 080 pixelov), Full HD, 424 PPI, Corning Gorilla Glass 3 Čipset osemjadrový Qualcomm Snapdragon 430 (1,4 GHz) s Adreno 505 GPU Pamäť 3 GB RAM, 32 GB flashu, podpora microSD kariet Fotoaparát 16 MP s PDAF, f/2.0, LED blesk, 8x digitálny zoom, podpora nahrávania 4K videí, Auto-HDR, Slow Motion videá; predná kamera 5 MP so svetelnosťou f/2.0 a LED bleskom Konektivita a iné 4G LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 BR/EDR+BLE, GPS, A-GPS, GLONASS, ,microUSB, 3,5mm jack, snímač odtlačkov prstov, podpora dvoch SIM kariet, povrch odpudzujúci vodu Batéria 3 000 mAh, podpora rýchleho nabíjania Operačný systém Google Android 7.1 Nougat Rozmery 150 × 73,5 × 8,2 – 9,5 mm Hmotnosť 157 g Farby Lunar Gray / Blush Gold

Model Moto G5S Plus ponúkne taktiež o niečo väčší displej ako G5 Plus – tentoraz nie 5,2-palcový, ale 5,5-palcový s Full HD rozlíšením. V útrobách nájdeme osemjadrový čipset Snapdragon 625, ktorý bude párovaný buď s 3 GB RAM a 32 GB flashu alebo 4 GB RAM a 64 GB flashu.

14 fotografií v galérii Moto G5S Plus

Fotoaparát na zadnej strane je duálny, pričom pozostáva z dvojice 13-megapixelových senzorov. Tým sa otvárajú široké možnosti využitia. Podporované je aj nahrávanie 4K videí. Polepšila si tiež predná kamera, ktorá je po novom 8-megapixelová (predtým 5-megapixelová). Batéria však zostáva tentoraz rovnaká: má kapacitu 3 000 mAh.

Operačným systémom u oboch telefónov je mimochodom Android 7.1 Nougat.

14 fotografií v galérii Moto G5S Plus

Moto G5S Plus sa tiež bude dodávať vo farebných verziách Lunar Grey a Fine Gold. Má stanovenú cenu na 299 eur, pričom aj tento telefón sa začne ponúkať na trhu ešte tento mesiac. V Európe by to malo byť od 18. augusta.