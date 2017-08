Samsung Galaxy Note 8: Unikli kompletné špecifikácie

Tabletofón novej generácie bude predstavený v druhej polovici augusta.

Ešte pred samotným oficiálnym predstavením nového tabletofónu Galaxy Note 8 od Samsungu sa objavili na webe prakticky kompletné technické špecifikácie.

Ponúkajú možnosť dopredu zistiť, čo získame a čo prípadne nie. Na tému upozorňujú Gizmochina.com či GSMArena.com. Zdrojom úniku je pritom Evan Blass, takže informácie možno považovať za hodnoverné.

Hoci Galaxy Note 8 nebude predstavovať len akúsi „kópiu Galaxy S8+ s dotykovým perom“, podobnosti s už predstavenou vlajkovou loďou nie sú náhodné. Displej bude mať o niečo väčšiu 6,3-palcovú uhlopriečku, pričom pôjde o Super AMOLED s rozlíšením QHD+ alias 2 960 × 1 440 pixelov. Opäť pôjde o pomer strán 18,5:9, vďaka čomu bude telefón pomerne úzky a tým aj potenciálne lepšie ovládateľný v jednej ruke. Jeho rozmery majú byť 162,5 × 74,6 × 8,5 mm. Telo bude odolné voči prachu a vode, spomína sa vysoký stupeň krytia IP68.

1 fotografia v galérii zdroj: Evan Blass

V útrobách nájdeme jeden z dvoch výkonných čipsetov Snapdragon 835 alebo Exynos 8895. Záležať bude na danom trhu, resp. regióne. Oba čipsety však majú byť párované so 6 GB operačnej pamäte RAM a 64 GB vnútorného flash priestoru. Prítomný má byť aj slot na pamäťové karty microSD.

Prakticky pravidelne sa v súvislosti s Galaxy Note 8 spomínal duálny fotoaparát na zadnej strane. Malo by ísť o jeden z prvých smartfónov od Samsungu s touto vymoženosťou (dnes už pomerne bežnou nielen u vlajkových lodí konkurencie). Aj keď duálny fotoaparát ešte skôr zrejme dostane telefón z rodiny Galaxy C, prvým medzinárodne dostupným Samsungom s duálnym fotoaparátom by mohol byť práve Note 8.

Zdroj uvádza, že by sme mali získať dvojicu 12-megapixelových senzorov. Pri jednom (širokouhlom) senzore sa spomína svetelnosť f/1.7, druhý má mať f/2.4 a dvojnásobný optický zoom. Využiť budeme môcť aj optickú stabilizáciu obrazu. Predná selfie kamera bude 8-megapixelová (f/1,7) s autofocusom.

Aký by to bol Note, kedy neprišiel s dotykovým perom – S-Pen nebude opäť chýbať. Natívne by tiež mal Note 8 podporovať Google Daydream VR (duo Galaxy S8 dostalo podporu cez softvérovú aktualizáciu) a operačným systémom bude podľa všetkého Android Nougat a nie úplne nová platforma (Android O).

Batéria má mať kapacitu 3 300 mAh, rýchle nabíjanie bude dostupné cez USB port typu C. Note 8 by mal tiež podporovať bezdrôtové nabíjanie. Práve na batériu sa zrejme zameria nemalá pozornosť, keďže v prípade modelu Note 7 spôsobila obrovské fiasko.

Farebné verzie Galaxy Note 8 by mali zahŕňať Midnight Black, Maple Gold, Orchid Grey a Deep Sea Blue. Samotné predstavenie sa stane realitou 23. augusta (v New Yorku). V Európe možno očakávať ceny okolo hranice 1 000 eur, distribúcia k prvým zákazníkom má odštartovať v septembri.