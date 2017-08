YouTuber otestoval prototyp smartfónu s holografickým displejom

Smartfón prekvapil veľkými rozmermi, futuristický displej má zatiaľ svoje muchy.

Výrobca profesionálnych kamier RED prekvapil minulý mesiac ohlásením vlastného smartfónu Hydrogen, ktorého hlavným ťahúňom má byť „holografický displej“ či profesionálna optika snímačov.

Okrem čiastočného renderu zariadenia sme sa však dočkali iba minima informácií v záplave sľubov, kvôli čomu začala komunita označovať projekt za nereálny. To zrejme podnietilo zástupcov firmy osloviť YouTubera, ktorý odhalil ďalšie podrobnosti o zariadení. Téme sa venoval portál Ars Technica.

Marques Brownlee mal možnosť otestovať celkom tri prototypy. Veľká časť videa s dojmami je venovaná prvému kusu s finálnymi materiálmi, rozmermi a vzhľadom. Model už na prvý pohľad zaujme veľkými mierami presahujúcimi hodnoty iPhonu 7 Plus. Na prácu s ním tak väčšina majiteľov využije obe ruky, uloženie do bežného vrecka by však nemalo robiť problémy.

Rozmerná konštrukcia s podporou modulov

Predná strana s výrazným čelom a bradou ponúkne okrem displeja a reproduktora pre hovory zrejme aj stereo reproduktory. Vertikálne okraje zadnej strany z kevlaru zabezpečia vyššiu odolnosť a priepustnosť signálu k anténam. Zvyšok tvorí titán alebo hliník podľa výberu kupujúceho.

7 fotografií v galérii RED Hydrogen prekvapí robustnou konštrukciou (zdroj: Marques Brownlee prostredníctvom YouTube)

Dvojicu zadných snímačov s výrazne vystúpeným okrajom má vo finálnej verzii zastúpiť lepšia optika, magnetické konektory zase poslúžia na pripojenie rozširujúcich modulov po vzore Moto Z. Na záver videa je na ďalšom prototype ukázaný modul s držiakom na objektív a vylepšeným snímačom.

7 fotografií v galérii Ukážka prídavného modulu pre RED Hydrogen (zdroj: Marques Brownlee prostredníctvom YouTube)

Samostatná spúšť aj 3,5mm jack

Okraje smartfónu s vrúbkovanou textúrou sú netradične tvarované pre pevnejší úchop v rukách. Tlačidlo napájania s integrovaným snímačom odtlačkov prstov a samostatnú spúšť kamery nájdeme na pravej hrane, zatiaľ čo tlačidlo hlasitosti v podobe dvojice samostatných tlačidiel figuruje na ľavej strane.

7 fotografií v galérii Netradične tvarované boky zariadenia zabezpečia pevný úchop smartfónu (zdroj: Marques Brownlee prostredníctvom YouTube)

7 fotografií v galérii RED Hydrogen ponúkne moderný port USB typu C aj klasický 3,5mm jack pre slúchadlá (zdroj: Marques Brownlee prostredníctvom YouTube)

Po stránke konektivity ponúkne RED Hydrogen port USB typu C a 3,5mm jack pre pripojenie slúchadiel, obe na spodnej hrane.

Hologragický displej zatiaľ „nie je perfektný“

Naďalej však máme pomerne málo informácii o holografickom displeji zariadenia. Brownleemu bol síce prototyp s funkčným displejom ukázaný, spoločnosť však nedovolila jeho demonštráciu na videu a podľa slov YouTubera by sa technológia cez kameru nedokázala predviesť v plnej sile.

7 fotografií v galérii Prototyp s funkčným displejom firma verejne neukázala, vraj by sa na videu aj tak veľmi nevynímal. YouTuber priznal, že prototyp displeja má svoje muchy (zdroj: Marques Brownlee prostredníctvom YouTube)

Napriek tomu popísal zážitok z experimentovania s displejom ako „veľmi zaujímavý“, zároveň však priznal nedokonalosti pri hraní hier v holografickom režime či „pretekanie“ podsvietenia okolo hrán displeja. Smartfón však bude disponovať aj klasickým 2D režimom, ktorý sa podľa Brownleea nevymyká kvalite ostatných zariadení.

Ďalšie informácie už čoskoro

Keďže sa RED Hydrogen zameriava najmä na spomínané holografické zobrazenie a nadštandardnú kvalitu snímania videa, v smartfóne budeme zrejme márne hľadať „vychytávky“ ako bezdrôtové nabíjanie či vodeodolnosť.

Ďalšie informácie o netradičnom smartfóne by sme sa mohli dozvedieť o 30 až 45 dní, kedy by spoločnosť mala uviesť plne funkčný prototyp.