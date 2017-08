Snímač odtlačkov prstov pod displejom má dostať až Samsung Galaxy Note 9

Ani jedna z najbližších vlajkových lodí popredných výrobcov nemá mať snímač odtlačkov prstov pod displejom.

Ohľadne možnosti implementácie snímača odtlačkov prstov pod displej (namiesto tradičnejších pozícií v prednom tlačidle Home či na zadnej strane) sa skloňoval už smartfón Samsung Galaxy S8. Výrobca napokon túto technológiu nevyužil a podľa najnovších správ sa tak neudeje ani pri chystanom Galaxy S9. Uviedla to analytická firma KGI, ktorá zvykne mávať presné informácie.

Samsung však má snímač pod displej implementovať ešte v budúcom roku, ale údajne až do ďalšej vlajkovej lode Galaxy Note 9 – čiže do nástupcu ešte nepredstaveného Note 8. Na tému upozorňuje web Fonearena.com.

Juhokórejský výrobca má mať niekoľko dôvodov, ktoré ho viedli k tomuto rozhodnutiu. Okrem iného ide o technické problémy s implementáciou snímača pod displejom (kvôli čomu nebol predstavený v Galaxy S8, hoci Samsung mal spomínanú technológiu už testovať). K rovnakému kroku sa tiež mala rozhodnúť firma Apple pri svojich iPhonoch, ktoré budú predstavené teraz v septembri.

1 fotografia v galérii Samsung Galaxy Note 7 (zdroj: Ľubomír Vnuk)

Budúci rok má byť situácia už iná. Túto funkcionalitu zrejme implementuje v septembri 2018 do svojich telefónov aj Apple a Samsung preto nechce zostať pozadu.

Galaxy S9 však údajne má prísť už niekedy začiatkom budúceho roka, pričom Samsung sa navyše údajne snaží jeho príchod uskoriť. O to menej času by ale mal na plnohodnotné otestovanie snímača pod displejom. Pokiaľ by technológia nebola dostatočne odladená, výrobca by mal „maslo na hlave“.

Ideálnejším kandidátom sa preto podľa KGI stáva práve Note 9. Zrejme bude opäť predstavený niekedy v auguste/septembri (čiže v podobnom čase ako nové iPhony) a Samsung zároveň bude mať viac času na doladenie technológie.

Je však zároveň možné, že snímač odtlačkov prstov sa spoločne s príchodom Galaxy S9 dočká vylepšení, prípadne aj iného umiestnenia.

Kalifornská firma Apple by síce tiež nemala zatiaľ implementovať snímač odtlačkov prstov pod displej, no koketuje s inými novinkami už pre tento rok. Napríklad sa spomína rozšírená podpora rozpoznávania tvárí na odomykanie zariadení aj verifikáciu informácií (pri nákupoch). Do procesu bude zapojená – vylepšená – predná kamera.