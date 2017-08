Test Honor 9: Výborná voľba

Čínske smartfóny už dávno nie sú iba o nízkej cene. Honor 9 je štýlový a výborne vybavený.

Nebudeme preháňať, keď povieme, že Honor patrí medzi špičku, čo sa pomeru ceny a výkonu týka.

Za dizajn jeho smartfónov sa navyše v poslednej dobe vôbec netreba hanbiť, práve naopak. Ako minuloročný Honor 8, tak aj nový Honor 9 zaujmú nejedno oko. Dá sa vôbec takémuto mobilu niečo vyčítať?

Známe tvary

Trochu kórejský: Najmä pri pohľade na zadnú stranu nám mysľou prebehne spomienka na Samsung Galaxy S7 Edge. Jemné zakrivenie po stranách v kombinácii s oblými okrajmi sú kórejskej ikone veľmi podobné a originalite nepomáha ani domovské tlačidlo na prednej strane.

25 fotografií v galérii Nepripomína vám niečo kórejské? Číňania sa teraz úplne evidentne inšpirovali

Hra so svetlom: Treba ale priznať, že takýto dizajn spolu s kvalitným vyhotovením dávajú mobilu prémiový šmrnc a Honor to ešte zaklincoval špeciálne vyhotovenou zadnou stranou. Má 3D zakrivenie vytvorené z 15 vrstiev, čoho výsledkom je zaujímavá hra s odrazom svetla. Štýlové, i keď asi tušíte, čo bude odvrátenou stranou povrchu zo skla. Okrem odtlačkov sa musíme posťažovať aj na extrémne klzký povrch. Ak telefón položíte na čo i len trochu naklonený stôl, bude po ňom kĺzať. A to nemusí skončiť šťastne.

25 fotografií v galérii Zadná strana sa hrá so svetlom, je veľmi lesklá a treba ju často čistiť

Zospodu moderný: Pochvalu si zaslúžia klávesy na pravom boku, ktoré ponúkajú prakticky ideálny zdvih i odozvu a vďaka ostrejším hranám sa ľahko nahmatávajú. V hornej hrane sme objavili retro prvok v podobe infračerveného portu slúžiaceho na ovládanie domácich spotrebičov.

O niečo modernejšie je to na opačnom konci, Honor 9 je vybavený novým USB-C portom. Otvor na dvojicu SIM kariet sa nachádza vľavo, treba ale počítať s tradičným obmedzením – buď budeme využívať funkciu Dual SIM alebo si rozšírime pamäť microSD kartou. S oboma výhodami naraz to nepôjde.

25 fotografií v galérii Zásuvka pre microSD a SIM karty je umiestnená vľavo, USB-C tradične dolu

Menej nabíjania: Unibody konštrukcia je dnes štandardom a inak tomu nie je ani v tomto prípade. K batérii sa bez servisného zásahu nedostaneme, musíme teda veriť údajom výrobcu o kapacite 3 200 mAh. Nie je to málo a keď sa k tomu pridá rýchle nabíjanie, netrávime až tak veľa času pripojení do elektrickej siete. Mobil sa za polhodinku dokáže nabiť zhruba na 40 percent a plná kapacita mu stačí na dva dni výdrže pri rozumnej záťaži.

Výkon high-endu

Výborný senzor: Kláves pod displejom sa nedá stlačiť, to však vôbec nevadí. Funguje totiž niekoľkými inými spôsobmi. V prvom rade je jeho plocha využitá ako snímač odtlačkov – rýchly a spoľahlivý. A v druhom rade, pokiaľ si to v ponuke nastavíme, sa dokážeme senzorovým tlačidlom celkom šikovne pohybovať v ponuke. Krátke stlačenie slúži na návrat späť, dlhé na návrat na domovskú obrazovku a potiahnutie do strany vyvolá zoznam spustených aplikácií. Vynikajúce riešenie, chválime.

25 fotografií v galérii Snímač odtlačkov sa vydaril. Slúžiť môže aj ako náhrada virtuálnych systémových tlačidiel

Takmer bez okrajov: Displej prichádza s trochu neštandardnou 5,15-palcovou uhlopriečkou a zaberá nemalú časť prednej strany. Okraje sa úplne nevytratili, ale v súlade s trendom sú priškrtené na minimum. IPS panel pracuje s FullHD rozlíšením, čo je rozumná cesta. Sťažovať sa nemôžeme ani na farby či viditeľnosť na slnečnom svetle. Honor 9 je v tomto smere bez viditeľných chýb.

25 fotografií v galérii FullHD displeju nemáme čo vytknúť, vyššie rozlíšenie nám nechýbalo

Potiahne veľa: Dobré správy prichádzajú aj z hardvérovej oblasti. Novinka používa výkonný továrenský čipset Kirin 960 v kombinácii so 4 GB pamäte RAM. Takéto duo sa postaralo o veľmi slušné skóre v benchmarku Antutu – takmer 148-tisíc bodov. Pripomeňme ešte, že kapacita interného úložiska dosahuje 64 GB. V zahraničí sa môžu majitelia tešiť aj z variantov so 6 GB pamäte RAM či 128GB úložiskom, nám musí zatiaľ stačiť vyššie spomenutá konfigurácia.

Neporiadok v systéme: Chod systému Android 7.0 Nougat s nadstavbou EMUI je vďaka výkonovej rezerve plynulý, no nie v každej situácii. Občasné zaváhanie sme si všimli napríklad v rozhraní fotoaparátu. Nadšení nie sme ani z hromady zbytočných appiek v ponuke. Honor nám nanútil Instagram, Tripadvisor, celý zástup demoverzii hier a iné „dobrôtky“. Nie, vďaka, takéto nanucovanie produktov tretích strán už dávno malo skončiť na prepadlisku dejín.

25 fotografií v galérii Android 7.0 si vieme spestriť grafickými motívmi, avšak bez appiek navyše by sme sa zaobišli

Tešte sa na foťák

Opäť s dvomi: Dvojica fotoaparátov na zadnej strane je už v prípade drahších modelov Huawei a Honor štandardom. Aj tentokrát kombinuje výrobca šošovky s rozlíšením 20 a 12 Mpx, pričom jedna sníma farebne, druhá čiernobielo. Škoda chýbajúcej optickej stabilizácie... Do výbavy sa ale zmestil HDR režim, dvojtónový blesk či dvojnásobný zoom bez straty kvality. To je tiež jedna z vychytávok, ktoré so sebou nesú dve šošovky.

25 fotografií v galérii Na zadnej strane sú znovu dve šošovky

Chce byť ako zrkadlovka: Inou, na prvý pohľad viditeľnejšou pridanou hodnotou je takzvaný režim širokouhlej clony. Zaostruje na predmet v popredí, zatiaľ čo pozadie je rozmazané. Imituje tým zrkadlovky a ide mu to vcelku dobre. Aspoň pre oko amatéra. Tí skúsenejší sa isto potešia manuálnemu režimu s možnosťou nastavenia rýchlosti uzávierky či citlivosti ISO.

4K nechýba: Výsledné fotografie sa určite radia nad priemer. Nekazia ich neprirodzené farby ani chýbajúce detaily, solídne si poradia aj s horšími svetelnými podmienkami. Ak je pre vás kvalita foťáku v mobile dôležitá, Honor 9 nesklame. To isté sa dá povedať o videu, zhotovujeme ho v maximálnom rozlíšení 4K pri frekvencii 30 snímok za sekundu. FullHD vie pracovať s dvojnásobkom.

25 fotografií v galérii Honor 9: Testovacia snímka

Viac ukážkových fotografií nájdete v galérii >>>

Hodnotenie: Je to dobrá ponuka

Ak by sme pomer ceny a výkonu premietli do reálnych čísel a vytvorili z nich rebríček, Honor 9 by sa určite umiestnil veľmi vysoko. Dostať za menej ako 500 eur štýlový, luxusne pôsobiaci telefón s duálnym foťákom, kvalitným displejom a špičkovým hardvérom je ponuka, akú nemáme na stole každý deň. Kto sa zmieri s pravidelným leštením či klzkým povrchom, ten bude určite spokojný.

Pre vhodné alternatívy nemusíme chodiť ďaleko, netreba dokonca ani opustiť ponuku výrobcu. Huawei P10 ponúkne papierovo lepší fotoaparát za porovnateľnú cenu. Minuloročný Honor 8 má síce senzor odtlačkov vzadu, no výbavou i štýlom za novinkou príliš nezaostáva. Ak sa vám mobily čínskeho výrobcu príliš nepozdávajú, skúste dať šancu LG G6 či staršiemu Samsungu Galaxy S7.

V skratke Smartfón s 5,15-palcovým FullHD displejom, kvalitným duálnym fotoaparátom a operačným systémom Android 7.0 Nougat.



Snaží sa zaujať predovšetkým zaujímavo vyhotovenou zadnou stranou, a to v kombinácii s prekvapivo rozumnou cenou. Predáva sa za menej ako 500 eur. Dôležité prednosti Luxusne pôsobiaci dizajn

Duálny fotoaparát

Prehľadná grafická nadstavba

Multifunkčný senzor odtlačkov

Výkonný hardvér Hlavné nedostatky Klzký a lesklý povrch

Zbytočnosti v systéme

Názov zariadenia Honor 9 Rozmery 147,3 x 70,9 x 7,5 mm Hmotnosť 155 g Uhlopriečka displeja 5,15 palca Technológia a rozlíšenie displeja LTPS IPS LCD, FullHD (1 080 x 1 920 bodov, 428 ppi) Čipset HiSilicon Kirin 960 Procesor Osemjadrový (4 jadrá Cortex-A53 1,8 GHz, 4 jadrá Cortex-A73 2,4 GHz) Grafické jadro Mali-G71 MP8 Operačná pamäť RAM 4 GB Priestor pre dáta 64 GB Počet súčasne aktívnych SIM 2 SIM Podpora LTE Áno Hlavný fotoaparát 20 Mpx + 12 Mpx, f/2.2 Sekundárny fotoaparát 8 Mpx, f/2.0 Operačný systém Android 7.0 Nougat, nadstavba EMUI Orientačná cena s DPH 490 eur