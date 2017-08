Príslušenstvo odhalilo nový iPhone: Nedopatrenie alebo premyslená reklama?

Čo sme sa (ne)dozvedeli?

Ak by odhalené príslušenstvo skutočne vychádzalo z autentickej podoby nového iPhonu, duálna kamera by sa naozaj premiestnila z horizontálnej do vertikálnej polohy. Blesk by sa dostal medzi dva objektívy.

Rovnako by sa definitívne vyvrátili pôvodné správy o senzore Touch ID na zadnej strane. A keďže sa šušká, že Apple má problém s jeho integráciou pod displej, príležitosť by mohol dostať iný variant odomykania – skener očnej dúhovky.

Autentickosť použitých renderov telefónu je ale prinajmenšom otázna. Tak napríklad pozadie s rozkrojeným pomarančom už roky bežne nájdeme v Googli. Asi netreba dodávať, že Apple si na vizuálnu stránku a prezentáciu produktov potrpí o niečo viac...