Chystaný iPhone 8 vraj bude automaticky stišovať notifikácie

Okolo chystaného iPhonu novej generácie sa objavila ďalšia zaujímavá informácia. Hoci nepotvrdená. Najnovší iPhone by údajne mohol obsahovať funkciu, ktorá automaticky stíši notifikácie. Stačí, ak sa na telefón používateľ pozrie (z prednej strany). Na novinku upozornil portál 9to5 Mac.

Funkcionalita by mala využívať takzvaný „front facing“ 3D snímač, ktorý má byť tiež súčasťou základnej výbavy nového iPhonu. Jeho primárnou funkciou by malo byť rozpoznávanie tváre používateľa, na základe čoho by malo byť možné smartfón odomknúť.

Novinka bola odhalená pomerne náhodou. Bloger Guilherme Rambo totiž skúmal firmvér pripravovaného HomePodu (inteligentný reproduktor a zároveň komunikátor), v ktorom objavil práve zaujímavú časť kódu týkajúcu sa iPhone.

Kód znižuje hlasitosť zvukov a úroveň vibrácií hneď ako pred sebou uvidí tvár používateľa. Zariadenie totiž vďaka 3D snímaču zistí, že používateľ už napr. prichádzajúci hovor zaregistroval a tým pádom je ďalšie zvonenie zbytočné.

Či bude táto funkcia do iPhonu 8 implementovaná hneď od začiatku, sa zrejme dozvieme až pri jeho odhalení. Je taktiež možné, že telefón bude automaticky stišovať notifikácie až po neskoršej aktualizácii telefónu.

Nejde však o jedinú novinku, ktorú Apple poskytlo vo firmvéri HomePodu. Technologickí blogeri napríklad odhalili, že iPhone 8 bude mať takzvanú „Tap to wake” funkciu: zobudenie obrazovky poklepaním na ňu. Naopak, zdrojový kód HomePodu neukazuje žiadne stopy po TouchID. Jeho dostupnosť a využitie v novom iPhone je predmetom diskusií.