LG V30 dostane nové prostredie aj verziu Plus

Novinka bude predstavená na sklonku augusta.

Spoločnosť LG oficiálne potvrdila ďalší dôležitý detail ohľadne jej chystanej vlajkovej lode v podobe modelu V30. Tentoraz uviedla, že jej smartfón dostane vylepšené používateľské prostredie, ktoré bude známe ako LG UX 6.0+.

Nové prostredie nadviaže na LG UX 6.0, ktoré bolo predstavené spoločne s modelom G6. Bude opäť optimalizované pre FullVision (OLED) displej s pomerom strán 18:9, ktorý má ponúknuť práve V30.

V rámci noviniek nájdeme v používateľskom prostredí aj dlhšie diskutovaný plávajúci panel „Floating Bar“, ktorý bude čiastočne transparentný. Budeme ho môcť kompletne schovať. Ponúkne rýchly prístup k často používaným funkciám v systéme. Viac-menej ide o náhradu za sekundárny displej, ktorý sa tentoraz u V30 nachádzať nebude.

2 fotografie v galérii zdroj: LG

Always-on Display zase ponúkne ešte širšie možnosti personalizácie – okrem hodín budeme mať k dispozícii napríklad zobrazenie Quick Tools či hudobného prehrávača (Music Player).

2 fotografie v galérii zdroj: LG

Rozpoznávanie tvárí ponúkne možnosť odomknutia telefónu s využitím prednej kamery aj pri vypnutom displeji a bez nutnosti stlačenia tlačidla Power.

Už predtým bolo potvrdené použitie progresívneho duálneho fotoaparátu na zadnej strane (s f/1,6) a OLED displeja s QHD+ rozlíšením 2 880 × 1 440 pixelov s uhlopriečkou 6 palcov.

Podľa webu Phonearena.com sa zároveň objavili správy, že model V30 dostane aj súrodenca V30 Plus. Rozdielov vraj nebude veľa. Mohli by sa týkať napríklad interného flash priestoru (maximum 128 GB) a údajne aj podpory Hi-Fi, resp. bezdrôtového nabíjania. Podľa prvých správ však jeden telefón bude silnejší pri audiu, druhý zase ponúkne bezdrôtové nabíjanie. V30 Plus ale možno nebude dostupný na všetkých trhoch. Zatiaľ sa uvádza len Južná Kórea.

LG V30 bude oficiálne predstavený 31. augusta v rámci konania IFA 2017 v Berlíne.