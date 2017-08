Nokia 8 klope na dvere, toto má ponúknuť

Súčasťou výbavy má byť duálny fotoaparát či výkonný čipset.

Už v priebehu dnešného večera má HMD Global oficiálne predstaviť svoju novú vlajkovú loď. Malo by ísť o smartfón s označením „Nokia 8“.

Z doterajších špekulácií vieme, že novinka by mala prísť vo verzii s podporou jednej a dvoch SIM kariet. Displej má mať uhlopriečku 5,3 palca pri rozlíšení QHD a pomere strán 16:9. V útrobách zase nájdeme výkonný osemjadrový čipset Snapdragon 835, ktorý bude párovaný minimálne so 4 GB RAM. Vnútorný flash priestor by mal mať 64 GB.

Nokia 8 má byť smartfónom, ktorý (opäť) ponúkne optiku Carl ZEISS pri fotoaparáte. Konkrétne má využívať duálny hlavný fotoaparát, ktorý bude pozostávať z dvojice 13-megapixelových senzorov. Jeden bude snímať vo farbe, druhý čiernobielo. Predná kamera má byť 8-megapixelová, batéria má mať kapacitu 3 000 mAh. Na prednej strane nájdeme snímač odtlačkov prstov zabudovaný v tlačidle Home.

Nejasnosti panujú okolo operačného systému. Nie je vylúčené, že Nokia 8 bude prezentovaná už ako smartfón využívajúci Android 8.0. Určitý čas totiž môže trvať, kým príde do predaja a celkom nový Android má byť predstavený v najbližšom čase.

Špekulácie sa vedú aj ohľadne ceny. Vraj sa bude pohybovať okolo úrovne 520 eur, prípadne do 600 eur.