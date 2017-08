Xiaomi Redmi Note 5A: Dve verzie aj 16 MP pre selfie

Novinka ponúkne 5,5-palcový displej či do 4 GB operačnej pamäte RAM.

Čínska firma Xiaomi oficiálne predstavila svoj ďalší prírastok do línie Redmi Note. Tentoraz ide o dlhšie očakávaný model Redmi Note 5A. Ako sa uvádzalo už predtým, k dispozícii budú dve verzie telefónu. Takzvaný základný a high-endový model pre náročnejších záujemcov.

4 fotografie v galérii Xiaomi Redmi Note 5A

Viaceré prvky výbavy však budú spoločné. Napríklad 5,5-palcový displej s HD rozlíšením, 13-megapixelový fotoaparát na zadnej strane či dvojicu nano SIM slotov aj slot na pamäťové karty microSD. Na tému upozorňuje web Fonearena.com.

Základná alebo štandardná verzia Xiaomi Redmi Note 5A ponúkne štvorjadrový čipset Snapdragon 425, 2 GB RAM, 16 GB flash priestoru či 5-megapixelovú kameru. „High-endová“ verzia je štedrejšia (hoci žiadne špičkové parametre tiež nečakajme). Ponúkne Snapdragon 435 párovaný s 3 alebo hneď 4 GB RAM a ako veľké lákadlo 16-megapixelovú prednú kameru s LED bleskom. Bonusom je tiež snímač odtlačkov prstov.

Obe verzie majú infračervený senzor. Batéria má kapacitu zhruba 3 000 mAh.

Novinka Xiaomi Redmi Note 5A sa bude dodávať vo farebných prevedeniach Champagne Gold, Rose Gold aj Platinum Silver. Základný model by mal stáť okolo 100 eur po prepočte, najvybavenejšia verzia (čiže Snapdragon 435 so 4 GB RAM a 64 GB flashu) by sa mal zmestiť pod dve stovky. Predaj – predbežne na domácom čínskom trhu – štartuje 22. augusta.

Xiaomi Redmi Note 5A v skratke Displej 5,5-palcový (1 280 × 720 pixelov) HD, jas 450 nitov, kontrastný pomer 1 000:1 Čipset štvorjadrový Snapdragon 425 (1,4 GHz) s Adreno 308 GPU Pamäť 2 GB RAM, 16 GB flash priestoru, podpora pamäťových kariet microSD Fotoaparát 13 MP s LED bleskom, f/2.2, PDAF; predná 5 MP kamera s f/2.0 Konektivita a iné 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS / GLOASS, podpora dvoch SIM kariet, infračervený senzor Operačný systém Google Android 7.1.1 (Nougat) s MIUI 9 Batéria 3 080 mAh (typická hodnota) Rozmery 153× 76,2 × 7,55 mm Hmotnosť 150 g

