Test Nokia 3310: Hlavne sa odlíšiť

Mobilný telefón, ktorý správnym spôsobom dotvorí image.

Text bol pôvodne publikovaný 30. októbra 2000 a pred opätovným propagovaním v roku 2017 iba minimálne editorsky upravený. Význam pritom nebol zmenený. Pôvodný článok obsahoval aj fotografie, ktoré sa však nezachovali.

Prednedávnom sme si predstavovali telefón určený hlavne pre manažérov a technicky založených ľudí, Nokiu 6210. Dnes si predstavíme pre zmenu mobilný telefón určený pre technicky menej zdatných, ale za to pre ľudí túžiacich sa odlíšiť od ostatných zmenou krytu, vyzváňacej melódie alebo zmenou loga operátora. Nokia 3310 je určená hlavne násťročným a ženám, ktoré neznesú, aby mali niečo rovnaké ako má tá druhá.

Zovňajšok

Ihneď na prvý pohľad viete, že ide o Nokiu. Ten dizajn a elegantne ladený celý vzhľad sa Nokii nedá odoprieť. Že ide o Nokiu naznačuje aj nápis na zadnej strane a nápis medzi displejom a slúchadlom. Displej a slúchadlo spája do jednej množiny pásik, ktorý ich lemuje a do ktorého sú vkusne zapustené dve klávesy.

Jeden kláves funguje ako šípka hore-dolu. Keď je telefón v kľudnom stave a stlačíte šípku hore, zobrazí sa vám posledných dvadsať volaných čísiel. A keď stlačíte šípku dole, zobrazí sa vám zoznam vašich telefónnych čísiel.

Druhý kláves je označený ako C. Slúži na vymazávanie a na vychádzanie z položiek v menu. Vo vnútri množiny, hneď pod displejom, je ďalší kláves. Nad ním je displej na ktorom je napísané, že tento kláves slúži pre vchod do menu.

Myslím si, že ostatné klávesy vôbec netreba predstavovať, iba dodám, že sú všetky matnej striebornej farby. Zovňajšok budete môcť meniť podľa svojej nálady pomocou X-Press On, ale štandardne je dodávaná nová Nokia v modrej farbe.

1 fotografia v galérii Nokia 3310 bola v roku 2000 veľmi kladne prijatá. Foto: Martin Hodás

Parametre

Na to, že sa telefón radí do triedy low-end, jeho rozmery sú očarujúce. Vysoký je 133 mm, široký 48 mm a hrubý 22 mm. S takýmito parametrami vám určite padne do ruky a zároveň sa veľmi ľahko stratí v dámskej kabelke.

Hmotnosť 133g nie je najideálnejšia, ale veď ktorá žena by bola so sebou spokojná. A tak aj Nokia 3310 môže svoju váhu znížiť, ak jej zakúpite Li-Iontovú batériu, s ktorou bude vážiť iba 111g. To je celkom slušné, myslím si. Dualita je samozrejmosťou – podporuje GSM 900/1800 MHz.

Batéria

Štandardne je v novej Nokii dodávaná Ni-MH batéria, s ktorou podľa výrobcu vydrží v pohotovosti 55-260 hodín, alebo štyri a pol hodiny hovoru. Pri mojom teste vydržala batéria 3 dni v jednom kuse. K tomu treba prirátať asi tak 30 minút telefonovania, 20 SMS, prehrabávanie sa v menu, nejaká ta hra... a to všetko denne.

Výdrž 3310 na batérii by sa teda dala hodnotiť ako veľmi dobrá, podobná ako tomu bolo pri 6210. Mechanické upevnenie batérie je riešené formou dvoch poistiek pod krytom, ktorý sa odníma inak trošku ťažšie ako je zvykom.

Displej

Displej je päťriadkový, plne grafický a vysoko kontrastný. Rozlíšenie je 48 × 84 pixelov. V strede je zobrazený názov vášho operátora, nad ním v pravom rohu sú zobrazené hodiny a na samom spodku, v strede, je v kľudnom stave nápis Menu.

Na ľavej strane sa zobrazuje kvalita prijímaného signálu v rozpätí štyroch dielikov a na pravej strane sa zobrazuje stav výdrže batérie, taktiež v rozmedzí štyroch dielikov. Farebné podsvietenie kláves a displeja je zelené.

Menu

S perfektným Menu je Nokia už dostatočne známa. Žiadne veľké zmeny tu nenastali, stále je jednoducho ovládateľné, prehľadné a vynikajúco prepracované. Zvládne ho väčšina technických antitalentov. Spomeniem azda len tie najdôležitejšie položky ako Tel. zoznam, Správy, Rozhovor, Register, Tóny, Nastavenia, Presmerovať, Hry, Kalkulačka, Pripomienky, Hodiny a Režim.

Funkcie

Novinkou v „trojkovom“ rade Nokie je implementácia Skupín. Nie sú to Skupiny funkčné tak, ako to poznáme u „šestkového“ radu a vyššie, ale je to niečo na ten spôsob. Ku každému telefónnemu číslu si môžete zvoliť určitý typ zvonenia a tak si vytvoríte vlastne skupiny.

Pribudol taktiež Rozhovor, alebo ak chcete „Chat“. Ide o novú technológiu, ktorá umožňuje diskusiu medzi viacerými užívateľmi pomocou SMS. Ide v podstate o „Chat“ taký, ako ho poznáme z Internetu.

Novou funkciou v „trojkovom“ rade je aj vibračné zvonenie, ktoré je veľmi obľúbené. Nokia 3310 vám ponúka najviac 35 zvonení a melódii, z ktorých si určite vyberiete. Prípadne si môžete zložiť a vložiť vlastnú melódiu v položke Skladateľ.

Zaujímavou funkciou je aj hlasové vytáčanie, ktoré je možné priradiť ôsmim číslam. Navyše je ovládateľné aj cez prenosnú hands free sadu s one touch, čo mi pripadá ako skvelý nápad. Tel. zoznam je v telefóne nulový, čo bude pre 3310 určite veľký handicap. Ale zato v pamäti si telefón uchováva 10 tel. čísiel prijatých, zmeškaných a dokonca 20 volaných čísiel, čo príde určite vhod väčšine z vás.

Veľa sa rozpráva aj o novinke Screensaver, ktorá sa spustí akonáhle sa s telefónom dlhšie nepracuje. Ako screensaver môžete použiť akýkoľvek obrázok z ponuky telefónu alebo hocijakú obrázkovú SMS, ktorú dostanete od svojich známych a nastavuje sa to v položke Režimy, kde si môžete pre každý režim zvoliť iný screensaver.

Tak sme sa vlastne nepriamo dostali aj k tomu, že Nokia 3310 dokáže prijímať a odosielať Obrázkové SMS, ale to už zvládala aj Nokia 3210. SMS správy sú taktiež inovované v tom zmysle, že je možnosť napísať SMS o veľkosti 459 znakov a telefón ju potom pri posielaní rozdelí na viac SMS. K dispozícii máte 8 šablón, z ktorých sú tri prázdne a môžete si do nich vložiť vlastné šablóny, ktoré najčastejšie využívate.

Ak často píšete do SMS takzvaných „Smajlíkov“, aj na vás Nokia myslela. K dispozícii máte 5 preddefinovaných smajlíkov a 3 si môžete vytvoriť sami. Keď sme pri písaní SMS, treba spomenúť aj technológiu prediktívneho vkladania textu T9 a to nielen v SMS, ale napríklad aj pri vkladaní textu do Pripomienok, ktoré slúžia ako zjednodušený diár. Zatiaľ je slovník T9 bez slovenčiny, ale koncom tohto roku alebo začiatkom budúceho roka by sa mal objaviť aj so slovenčinou.

Hodiny v telefóne nie sú ničím neobvyklým, ale v novej Nokii 3310 musia byť aj tie voľačím výnimočné. A to, že sa riadia podľa siete, teda sa vám automatický mení čas, ak cestujete do iných časových pásiem. Pri hodinách treba spomenúť aj funkciu Budík, ktorú aj vy určite každé ráno nenávidíte.

Hry sú v telefóne štyri. Veľmi populárny Snake II, ktorý netreba predstavovať, ďalej Pairs II (pexeso), Batsumi (logická hra). Mne sa však najviac zapáčila hra Space Impact, ktorá mi pripomenula staré časy počítačov Atari a Sinclair.

V hre ide o to, že vy ovládate raketu a cestou strieľate rôzne príšerky, ktoré po vás strieľajú. Keď ich zostrelíte, získavate body. Hra je rozdelená do viacerých „levelov“ a verím, že určite zaujme aj vás, tak ako zaujala väčšinu ľudí, ktorí si ju na novej Nokii 3310 pustili.

Čo Nokia 3310 nemá?

Určite ste si všimli, že som zatiaľ nespomínal IrDA, WAP a dátové prenosy. Tieto veci nová Nokia nezvláda. Veď keby aj zvládala, nešlo by už o low-end telefón. Myslím si, že Nokia chce modelom 3310 osloviť hlavne tú skupinu ľudí, ktorým ide o hlasové prenosy a SMS.

Záver

Zaiste ste si všimli, že v tomto článku sa objavuje veľmi často slovo novinka. To svedči o tom ako Nokia napreduje aj v telefónoch určených pre nižšiu triedu. Nová Nokia 3310 je určite telefón, ktorý narobí v low-end kategórii veľký rozruch a ktorým sa rád popýši každý nový majiteľ a majiteľka.