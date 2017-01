Desať rokov iPhonu: iFixit mapuje históriu rozobranými iPhonmi

Hoci bol prvý iPhone pomerne hrubý, bez poškodenia sa nedal svojpomocne opraviť.

Tento rok Apple oslavuje významné okrúhle výročie od predstavenia a uvedenia úplne prvého iPhonu. Pri tejto príležitosti sa redakcia portálu iFixit, ktorá je známa svojimi rozoberaniami všemožného hardvéru, rozhodla zaspomínať na všetky doposiaľ uvedené iPhony, ktorých je 15.

2 fotografie v galérii Prvý iPhone ste si doma na kolene opravili len ťažko (zdroj: iFixit)

Redakcia to urobila spôsobom sebe vlastným, a teda rozobranými iPhonmi. 9. januára totiž ubehlo presne desať rokov od momentu, kedy verejnosť prvýkrát uvidela revolučné zariadenie. Mobil si z iFixit odniesol skóre len dva body za prilepenú baterku a za to, že do útrob telefónu sa nie je možné dostať bez poškodenia obalu.

Čo hodnotí iFixit? Portál iFixit udeľuje každému testovanému zariadeniu skóre od nula po desať bodov na základe toho, ako ľahko a do akej miery je možné svojpomocne si danú elektroniku opraviť. Do úvahy sa berú faktory, ako napríklad, či je možné zariadenie jednoducho otvoriť, čo všetko sa dá vymeniť a či sa dajú následne komponenty bez problémov vrátiť na svoje miesto bez straty funkčnosti. Skóre desiatich bodov je najvyššie a znamená, že prístroj je možné opraviť si lacno a jednoducho aj v domácich podmienkach, a to bez veľkého rizika poškodenia pri oprave. Nízke hodnotenie si odnášajú zariadenia, u ktorých si bez pomoci servisu používateľ nevymení prakticky nič.

Hoci pôvodný iPhone bol na pomery dnešných mobilov relatívne hrubý a navodzoval tak dojem, že v ňom bude dostatok priestoru na manipuláciu a opravu, je tomu naopak a novšie, štíhlejšie iPhony odchádzali z iFixit s lepšími výsledkami. Napriek zoštíhleniu sú novšie verzie iPhonov ľahšie rozoberateľné a opraviteľné. Napríklad najnovšie modely iPhone 7 a iPhone 7 Plus majú hodnotenie sedem bodov z možných desiatich.

2 fotografie v galérii Najnovšie smartfóny od Apple sú priateľskejšie k oprave (zdroj: iFixit)

Na fotografiách rozpitvaných mobilov tiež môžeme vidieť, ako sa postupne zväčšovala batéria, aby dokázala nakŕmiť rastúce displeje s vyšším rozlíšením a výkonné komponenty vo vnútri.