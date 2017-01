Samsung Galaxy A3 a A5 pre rok 2017 prichádzajú, vieme podrobnosti

ODPORÚČAME Kovové telo, prostredie z top modelu. Pozrite si novinky na živých fotografiách.

Samsung prináša na Slovensko nové smartfóny Galaxy A3 a A5 pre modelový rok 2017. Obe zariadenia majú kovové telo, predná a zadná strana je sklenená. Pri dotyku si je možné všimnúť mierne zakrivenie, ide však iba o dizajnový efekt spôsobený ohybom krycích skiel - displej smartfónov je v skutočnosti úplne rovný. Šošovka fotoaparátu je úplne skrytá v tele telefónu.

7 fotografií v galérii Samsung Galaxy A3 a A5 pre rok 2017, foto: Ján Trangel

Oba smartfóny prichádzajú so štandardnou zvýšenou odolnosťou voči prachu a vode – výrobca pritom prezentuje schopnosť odolať vode po 30 minút pri ponorení do hĺbky 1,5 metra. Novinkou oproti minuloročným modelom je aj konektor USB typu C. Pre model A5 výrobca pripravil aj podporu rýchleho nabíjania.

Super AMOLED ako štandard

Smartfóny A3 a A5 majú Super AMOLED displeje a prítomná je aj podpora funkcie Alway-on Displej – teda zobrazovania stavových informácií aj na vypnutej obrazovke. Displej modelu A3 meria po uhlopriečke 4,7 palca a pracuje v HD rozlíšení. Väčší smartfón A5 má 5,2-palcový displej s Full HD rozlíšením.

7 fotografií v galérii Samsung Galaxy A3 a A5 pre rok 2017, foto: Ján Trangel

A3 aj A5 2017 s operačným systémom Android 6.0 Marshmallow, aktualizácia na Android 7.0 Nougat už Samsung ohlásil, nie je ale známy dátum príchodu. V nových „áčkach“ sa však nachádza nová grafická nadstavba, ktorá zažila premiéru v Note 7 a v dnešných dňoch prichádza vo forme aktualizácie pre modely Galaxy S7 a S7 Edge.

Detailné parametre nájdete v článku, ktorý sme pripravili ešte pri predstavení začiatkom roka.

V predaji budúci týždeň

Predaj nových smartfónov sa začne 3. februára. Menší model A3 (2017) bude stáť 329 eur s DPH, za väčší model A5 (2017) si Samsung vypýta ešte o stovku viac. Oba budú dostupné v štyroch farbách – čiernej, zlatej, striebornej a ružovej. Pre rok 2017 vynovil aj najväčší model Galaxy A7, ten sa však na našom trhu oficiálne predávať nebude.