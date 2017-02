Test Samsung Galaxy A5 (2017): Prémiový stred

ODPORÚČAME Novinka prináša viacero vlastností úspešných top modelov aj do nižšej triedy. Lacná však nie je.

Samsung sa pred časom rozhodol skoncovať s bezhlavým chrlením nových smartfónov, trvalo mu však pomerne dlho, kým sa jednotlivé modelové rady ustálili. Aj keď je dnes uvedenie novinky s jeho logom vzácnejšia záležitosť, vyznať sa v jeho portfóliu je po vizuálnej stránke veľkou výzvou.

Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že charakteristické črty značky by mohol po rokoch výraznejšie osviežiť až model Galaxy S8. Dovtedy sa ale musíme uspokojiť s tým, čo už dobre poznáme. A to sa týka aj vynoveného bestselleru s označením A5.

Test Samsung Gear S3 Frontier: Takto majú vyzerať smart hodinky Boom okolo smart hodiniek skončil, no Samsung aj napriek tomu uvádza na trh mimoriadne vydarený model.

Záhadné žiabre

Prémiový dojem: Samsung s novinkou mieri do prémiovejšej časti strednej triedy. Tu sa pozerá predovšetkým na kvalitné materiály a vyšperkovaný dizajn, pričom oba aspekty A5 s prehľadom zvláda. Po estetickej stránke je dôležitý tiež fakt, že je smartfón dostupný v štyroch zaujímavých farebných vyhotoveniach - čiernom, zlatom, bledomodrom a ružovom.

18 fotografií v galérii Dizajn Galaxy A5 ničím neprekvapí

Príjemné krivky: Aj keď sa kladie dôraz na vzhľad, ergonómia netrpí. Hrany sú zaoblené a povrch zo skla do dlane padne presne tak, ako si predstavujeme. Treba iba počítať s väčšími rozmermi, bez ktorých sa nezaobíde displej s viac než piatimi palcami uhlopriečky.

18 fotografií v galérii Zaoblené krivky a sklo sa v dlani cítia dobre

Žraločí syndróm: Do tela smartfónu zakomponoval Samsung trochu nevšedné osvieženie. Mriežku hlasného reproduktora by ste na tradičných miestach hľadali márne, výrobca sa rozhodol novinku obdariť žiabrami v pravej časti. Nečakajte žiadny prevratný praktický prínos, snáď len pri vodorovnom prehrávaní videí sa takéto umiestnenie zíde. Prstom si nedusíme zvuk.

18 fotografií v galérii Nespomíname si, že by sme niekedy na telefóne videli takto umiestnený reproduktor

Nový konektor: Zamáva aj Samsung 3,5-milimetrovému audio jacku? V prípade A5 pre rok 2017 sa tak, našťastie, nestalo. Malá konektorová obmena sa ale predsa len udiala, microUSB bolo v spodnej časti nahradené novým typom C.

18 fotografií v galérii USB-C nahrádza staršie microUSB

Znesie sprchu: Mobil sa od drahších súrodencov naučil užitočný trik, a síce schopnosť zniesť ľahký kúpeľ či prašné prostredie. Má certifikáciu IP68, čo mu stačí na polhodinový vodný pobyt v hĺbke do 1,5 metra. V strednej, resp. vyššej stredne triede to stále nie je štandardom. Žiaľ, v mokrom prostredí sa musíte rozlúčiť so spoľahlivým fungovaním senzoru odtlačkov, ktorý je integrovaný do klávesu pod displejom. Ten celkovo patrí rýchlosťou aj spoľahlivosťou skôr k priemeru.

18 fotografií v galérii Dážď mobilu neprekáža

Tuctový hardvér

Stále zapnutý displej: Ak ostaneme pri porovnávaní s vybavenejšími modelmi značky, A5 zaostáva v rozlíšení displeja. Ale iba tabuľkovo, praktický rozdiel je minimálny. Pri 5,2-palcovej uhlopriečke môže FullHD rozlíšenie prekážať iba nadšencom do virtuálnej reality, pri bežnom používaní si rozdiel určite nevšimnete. Môžete sa tak tešiť z iných predností, ako napríklad vynikajúcich farieb Super AMOLED panela či funkcie Always On. Vďaka nej smartfón nepretržite zobrazuje na displeji niekoľko najpodstatnejších informácií ako aktuálny čas či notifikácie o zmeškaných udalostiach.

18 fotografií v galérii Batéria bez väčších problémov vydrží dva dni bez nabitia - Funkcia Always On nie je veľkou záťažou pre batériu

Dostatok energie: Táto vymoženosť nemá taký výrazný vplyv na spotrebu energie, ako by sa mohlo zdať (navyše je možné ju vypnúť). AMOLED panel umožní rozsvietiť iba tie pixely, ktoré sú potrebné. Akumulátor s kapacitou 3 000 mAh je preto rozumne zvolenou súčiastkou. Ak nedávame mobilu príliš zabrať, dvojdňová výdrž nepredstavuje najmenší problém.

Priemerný výkon: Aby nový model úplne nekazil kšefty tým starším a drahším, ukrajovalo sa aj z iných hardvérových parametrov. Pod krytmi nájdeme nie veľmi zaujímavé osemjadro s taktom 1,9 GHz a čipsetom Exynos 7880. O grafiku sa stará Mali-T830MP3 a RAM má kapacitu 3 GB. Takáto výbava posúva Galaxy A5 v benchmarkoch zhruba na úroveň Huawei nova, čo je podstatne lacnejšie zariadenie. Ak teda hľadáte čo najlepší pomer ceny k papierovému výkonu, hľadajte inde.

Uprataný systém: Z praktického hľadiska sa ale nedostatku výkonu obávať netreba. Pohyby v prostredí sú plynulé, so sekaním či zamŕzaním sme sa nestretli. Výrobcovi sa podarilo systém Android vo verzii 6.0.1 odladiť dobre, okrem iného aj vďaka menšiemu počtu zbytočných doplnkov. Appky navyše sa tu stále nájdu a nie je ich málo, staré zlé časy do prasknutia zaprataných Samsungov sú však preč (klop-klop, snáď to tak ostane).

18 fotografií v galérii Android je prítomný vo verzii 6.0.1, aktualizácia je však v pláne

Nugát v pláne: Sme celkom zvedaví, čo so systémom urobí plánovaná aktualizácia na 7.0 Nougat. Je trochu škoda, že nový Android nenájdeme v mobile ihneď po rozbalení, no sľubom o jeho príchode nemáme dôvod neveriť.

18 fotografií v galérii Doplnkových appiek nie je veľa a tie, ktoré si Samsung neodpustil, majú aj skutočnú pridanú hodnotu. Ako napríklad Zabezpečený priečinok

Foťáku niečo chýba

Dve šošovky, rovnaké parametre: Nový Galaxy A5 je vybavený dvojicou fotoaparátov solídnej kvality. Ako predná, tak i zadná kamera disponujú maximálnym rozlíšením 16 Mpx pri svetelnosti f/1.9. Prednej ale chýba automatické zaostrovanie, rovnako ako diódový blesk. I keď iba jednoduchý.

Pridajte sa k nám na Facebooku. FACEBOOK FANPAGE

Bez stabilizácie: Fotkám nechýbajú ani detaily a ani farby. Úprimne, čakali sme horší výsledok, Pozitívne hodnotíme aj to, že výrobca zapustil šošovku foťáku do tela telefónu, na zadnej strane teda nevytŕča. Mobil si v rámci možností dobre poradí so slabším svetlom či výraznejšími svetelnými prechodmi, jediným ozajstným sklamaním je chýbajúca optická stabilizácia. Práve tá je najsilnejšou zbraňou top modelov a hlavným dôvodom, prečo sa radia medzi absolútne najlepšie fotomobily súčasnosti (pozrite si náš veľký fototest, kde sme skúšali najlepšie smartfóny v rovnakých podmienkach).

18 fotografií v galérii Šošovka nevyčnieva zo zadnej strany

4K sa nekoná: Voľbou číslo jedna nebude A5 pre tých, ktorí vyžadujú čo najkvalitnejšie video. Maximálnym rozlíšením je FullHD pri frekvencii 30 snímok za sekundu. 4K nepovažoval výrobca za podstatnú vec a v tejto triede sa pre jeho neprítomnosť nejdeme hodiť o zem ani my.

18 fotografií v galérii Samsung Galaxy A5 (2017): Testovacia foto

Ďalšie fotografie nájdete v galérii >>>

Hodnotenie: Skúste chvíľu počkať

Samsung vie robiť smartfóny na úrovni, tohtoročný Galaxy A5 je len jedným z mnohých dôkazov. Príjemný, hodnotný dizajn v kombinácii s kvalitným displejom a spoľahlivo bežiacim systémom sú vlastnosti, ktoré sa cenia. Je však na pováženie, či sa cenia až na 429 eur s DPH.

My by sme dali prednosť staršiemu modelu Galaxy S6, ktorý ešte možno v rovnej verzii nájsť v dopredajoch za menej ako 400 eur. Ešte rozumnejšie je však počkať na uvedenie novej vlajkovej lode, ktorá by mala prísť v apríli. Akonáhle sa S8 dostane na trh, cena aktuálneho top modelu S7 celkom isto padne na veľmi priaznivú úroveň. Nebude potom treba veľký príplatok a dostanete výkonnejší hardvér či citeľne kvalitnejší fotoaparát. Len pozor na podozrivo atraktívne ponuky niektorých e-shopov. Už pred časom sme písali o ich možných rizikách.

Pre nedočkavcov by mohol byť dobrou voľbou tiež dizajnovo atraktívny Honor 8, Huawei P9 alebo Sony Xperia Z5. Ak sa predsa len rozhodnete dať prednosť Samsungu, radi vám s tým pomôžu aj traja najväčší operátori. Práve dnes sa totiž Galaxy A5 (2017) dostáva do ich akciovej ponuky.

V skratke 5,2-palcový smartfón, ktorý prináša prémiový look a zopár extra funkcií do strednej triedy.



Odráža sa to aj na cene, za kvalitné materiály, zvýšenú odolnosť či kvalitný displej si výrobca momentálne účtuje viac ako štyri stovky. Dôležité prednosti Hodnotný dizajn

Kvalitná konštrukcia

5,2-palcový displej s funkciou Always On

Dobre odladený systém Android 6.0.1

Batéria s kapacitou 3 000 mAh

Zvýšená odolnosť voči vode a prachu Hlavné nedostatky Vyššia cena

Fotoaparátu chýba optická stabilizácia