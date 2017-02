Súhrn detailov o Huawei P10 a P10 Plus: Duálny fotoaparát aj veľký displej

Huawei sa zrejme opäť pokúsi preraziť s čipsetom z vlastných dielní a fotoaparátom s optikou od firmy Leica.

Blížiaci sa mobilný kongres MWC 2017 by mala využiť k predstaveniu zaujímavých noviniek aj čínska spoločnosť Huawei. Kým napríklad LG má uviesť vlajkový model G6, Huawei zrejme uvedie svoje high-endové smartfóny Huawei P10 a P10 Plus. Rodinu produktov by mal doplniť aj menej vybavený Huawei P10 Lite.

Všetky oficiálne informácie sa síce dozvieme zrejme až v Barcelone, no vďaka rôznym únikom máme už v súčasnosti vcelku ucelenú predstavu, čo môžeme od aktuálnej čínskej dvojky očakávať.

Veľký displej, potenciálne aj zakrivený

Začnime zovňajškom. Smartfón P10 má Huawei vybaviť 5,2-palcovým AMOLED displejom s QHD rozlíšením (2560 × 1440 pixelov), no s klasickými okrajmi a bez zaoblenia. Naopak, P10 Plus má do vienka dostať zakrivený 5,5-palcový displej s rovnakou zobrazovacou technológiou a rozlíšením.

3 fotografie v galérii Údajná podoba smartfónu Huawei P10 Plus (zdroj: Weibo)

Rendery z čínskej sociálnej siete Weibo navyše naznačujú, že hoci oba modely budú vybavené snímačom odtlačkov prstov, iba variant P10 Plus ho bude mať na zadnej strane kovového krytu. V prípade P10 sa zjavne výrobca rozhodol pre tento účel využiť tlačidlo Domov, nachádzajúce sa pod displejom.

P10 Plus by ale mal v porovnaní s P10 dominovať aj snímačom dúhovky.

3 fotografie v galérii Takto by mal vyzerať Huawei P10 (zdroj: Weibo)

Duálny fotoaparát a optika Leica

Rovnako ako v prípade minuloročného top modelu, ani tentoraz zrejme na fotoaparáte v Huawei nešetrili. Hlavnú jednotku máju totiž v oboch smartfónoch tvoriť dva snímače s rozlíšením 20 Mpx a 12 Mpx, svetelnosťou f/2.0 a optikou od firmy Leica. Chýbať údajne nebude ani optická stabilizácia obrazu a laserový autofokus.

Zlé svetelné podmienky bude v prípade P10 Plus kompenzovať prstencový LED blesk, zatiaľ čo u modelu P10 padla stávka na dvojtónový blesk. Selfie kamera by mala ponúknuť rozlíšenie 8 Mpx.

Vlastný čipset a veľa pamäťových verzií

Vyzerá to tak, že spoločnosť sa tento rok opäť spoľahne na čipset z vlastnej dielne. Úniky informácií totiž hovoria o čipsete Kirin 965 s ôsmimi procesorovými jadrami a GPU Mali G71.

Veľkosť operačnej pamäte sa bude podľa webu PhoneArena líšiť v závislosti od množstva interného úložiska. Dostupné ale budú verzie so štyrmi alebo šiestimi gigabajtmi RAM. Pri veľkosti flashu si budú môcť používatelia vybrať z 32 (iba model P10), 64 a 128 GB.

3 fotografie v galérii Smartfóny P10 a P10 Plus by mali byť dostupné hneď v niekoľkých pamäťových konfiguráciách (zdroj: PhoneArena)

O napájanie smartfónu P10 sa vraj bude starať batéria s kapacitou 3 100 mAh, kým P10 Plus by mal dostať do výbavy batériu s kapacitou 3 650 mAh. Pred niekoľkými mesiacmi sa hovorilo dokonca aj o možnej podpore bezdrôtového nabíjania.

Operačným systémom by mal byť v oboch prípadoch Android 7.0 Nougat.

Už čoskoro

Tieto smartfóny (a možno i ďalšie novinky) by mala spoločnosť predstaviť už koncom tohto mesiaca na kongrese MWC 2017 v Barcelone.

Predpokladaný dátum príchodu zariadení na trh zatiaľ známy nie je. Ceny noviniek by sa mali pohybovať od zhruba 500 do 800 eur.