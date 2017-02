4ka možno ponechá polovičné ceny balíkov TO nastálo

Operátor zrejme trvalo zníži ceny všetkých balíčkov TO na polovičnú úroveň.

Štvrtý mobilný poskytovateľ, 4ka, zvažuje zníženie cien balíkov TO na polovičnú úroveň. Aktuálne ich už za takéto ceny predáva, zatiaľ však iba do konca apríla – v rámci akcie.

Na možnú zmenu v ponuke upozornil portál Techbox. Štvorka tvrdí, že všetko je ešte len v rovine úvah.

1 fotografia v galérii 4ka možno ponechá polovičné ceny balíkov TO

„Zvažujeme, že tie ceny sa po skončení, ktorú máme, už nevrátia na pôvodnú úroveň, ale nebudeme to vzhľadom na to, že je to relatívne dlhé časové obdobie, komentovať,“ povedal pre Živé.sk a Mobilmaniu obchodný a marketingový riaditeľ 4ky Peter Helexa.

Za aké ceny by mohla 4ka predávať balíky TO? TO.10 za 5 eur mesačne: Ponúka 10 GB dátový balíček v sieti 4ky a 100 minút alebo SMS správ do celej EÚ. Súčasťou sú aj neobmedzené volania vo vlastnej sieti po 3. minúte.

za 5 eur mesačne: Ponúka 10 GB dátový balíček v sieti 4ky a 100 minút alebo SMS správ do celej EÚ. Súčasťou sú aj neobmedzené volania vo vlastnej sieti po 3. minúte. TO.15 za 7,5 eura mesačne: Obsahuje 15 GB dát v sieti 4ky, 300 minút alebo SMS na Slovensku a do celej EÚ. Aj tu môžete volať po 3. minúte zadarmo v sieti 4ka.

za 7,5 eura mesačne: Obsahuje 15 GB dát v sieti 4ky, 300 minút alebo SMS na Slovensku a do celej EÚ. Aj tu môžete volať po 3. minúte zadarmo v sieti 4ka. TO.∞ za 15 eur mesačne: Neobmedzené volania a správy. Neobmedzený je aj objem prenesených dát v 4ke a v 2G sieti Telekomu.

za 15 eur mesačne: Neobmedzené volania a správy. Neobmedzený je aj objem prenesených dát v 4ke a v 2G sieti Telekomu. nacesty S : obsahuje za 5 eur mesačne 30 GB dát vo vlastnej sieti a 1 GB v 2G sieti Telekomu. Minúta hovoru alebo správa stojí 4 eurocenty.

: obsahuje za 5 eur mesačne 30 GB dát vo vlastnej sieti a 1 GB v 2G sieti Telekomu. Minúta hovoru alebo správa stojí 4 eurocenty. nacesty L: za 10 eur obsahuje 100 GB dát v sieti 4ky a 1 GB v 2G sieti Telekomu. Minúta hovoru alebo správa stojí 4 eurocenty.

Na piatok chystá 4ka tlačovú konferenciu. Zástupcovia Živé.sk a MobilMania na nej nebudú chýbať.