Je Nokia 3310 pre hipsterov? Kdeže! Startup dohnal minimalizmus do extrému

Barcelonské MWC 2017 bol ako vždy nabité technológiami, no našli sa i výnimky. Jednou z nich bola reinkarnácia známej Nokie 3310. Nebol to však jediný hlúpy telefón, ktorý si na veľtrhu pýtal priazeň. Zaujímavosťou bol tiež startup The Light Phone, ktorý jednoduchými funkciami bojuje proti technológiám, ktorými je dnešná doba preplnená.

Idea za Light Phone je jednoduchá – oslobodiť ľudí od komplikovaných smartfónov a nechať ich vydýchnuť. Tomu je prispôsobená funkčná výbava zariadenia. Okrem telefonovania v 2G sieti totiž nedokáže prakticky nič. Jedinou funkciou navyše je deväť miest pre rýchle vytáčanie. A aj na jeho nastavenie musíte telefón pripojiť k PC, sám to totiž nedokáže.

Zabudnite preto na klasický adresár či dokonca SMS. Maximum, čo môžete od zariadenia očakávať, je zobrazenie aktuálneho času či možnosť nastavenia vibračného režimu.

Hlúpy Android

Telefón má veľkosť platobnej karty, jeho ambíciou však nie je plnohodnotne nahradiť smartfón. Naopak, jeho tvorcovia ho sami odporúčajú ako záložné zariadenie. A aby majitelia nemuseli neustále meniť SIM karty, telefón ráta so záložnou SIM, na ktorú bude presmerované hlavné číslo.

Tvorcovia Light Phone označili za „múdry hlúpy telefón“, vo svojom jadre totiž v skutočnosti ukrýva oklieštenú verziu operačného systému Android v kombinácii so základným procesorom od Qualcommu.

Na to, že telefón úmyselne nedokáže takmer nič, nepoteší výdrž batérie. V stand-by režime ide len o tri dni.

Už v predaji

Light Phone je dostupný v predpredaji za 150 dolárov (142,41 eura), hoci startup už niekoľko týždňov telefón zasiela prvým majiteľom. Tí ho dostávajú v netypickom balení – v knihe plnej fotografií s posolstvom, ako nám život pri hľadení do smartfónov uteká pred očami.

