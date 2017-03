Príchod Xiaomi Mi 6 sa vraj blíži, toto má ponúknuť

Pôjde o novú vlajkovú loď tohto čínskeho výrobcu.

Firma Xiaomi sa v posledných dňoch takpovediac „rozbehla“. Čínska spoločnosť okrem iného predstavila vlastný čipset Surge S1, ktorý navyše nezostal len „na papieri“. Bol hneď nasadený do prvého reálneho produktu. Konkrétne išlo o telefón Xiaomi Mi 5C. Zároveň bol uvedený aj budgetový Redmi 4X.

V prípade Xiaomi však mnohí čakajú najmä na predstavenie novej vlajkovej lode s označením „Mi 6“. Podľa najnovších správ, na ktoré upozornil web Gizmochina.com, sa predstavenie telefónu pomaly blíži. Má byť uvedený 16. apríla. Respektíve niekedy v priebehu budúceho mesiaca.

1 fotografia v galérii Xiaomi Mi 5

Dobre informované zdroje pritom stále deklarujú, že Mi 6 bude využívať už progresívny čipset Snapdragon 835. Má pritom stáť za povšimnutie, že Xiaomi vraj neplánuje high-endový čipset podtaktovať, čo u jej produktov nie je výnimkou.

Xiaomi Mi 6 by mohol ďalej ponúknuť 5,2-palcový displej s 2,5D zakriveným sklom aj špeciálnu verziu s keramickým telom. Fotovýbava by mohla byť podobná ako v prípade nedávno predstaveného modelu Xperia XZ Premium od Sony.

Postupne sa tiež objavujú potenciálne ceny nového high-endového smartfónu od Xiaomi. Ceny by mali štartovať pod hranicou 300 eur a nemali by prekročiť štyri stovky. K dispozícii pritom majú byť prevedenia so 4 GB RAM a 32 GB flashu, 4 GB RAM a 64 GB flashu a tiež (keramický model) 6 GB RAM a 128 GB flashu.